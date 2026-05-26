Các địa phương vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ngày càng ổn định, hiệu quả

Sau gần 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều phường tại TPHCM đã từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đại diện Ban Nội chính Thành ủy TPHCM và Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc của phường Chánh Phú Hòa

Sáng 26-5, phường Chánh Phú Hòa tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau sáp nhập, Đảng bộ phường Chánh Phú Hòa nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, có tổng số 29 chi, đảng bộ cơ sở với 945 đảng viên. Về bộ máy chính quyền, dù địa bàn của phường được mở rộng nên lượng thủ tục hành chính tăng mạnh nhưng các cơ quan chuyên môn của phường đã tiếp nhận 13.364 hồ sơ hành chính, trong đó hồ sơ trực tuyến đạt hơn 92%; tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 100%, không phát sinh hồ sơ tồn đọng

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM Bùi Thanh Nhân đề nghị địa phương tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền.

﻿Đồng chí Bùi Thanh Nhân - Chủ tịch LĐLĐ TPHCM phát biểu tại hội nghị sơ kết của phường Chánh Phú Hòa

Dịp này, Đảng ủy phường Chánh Phú Hòa đã khen thưởng 14 tập thể, 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

*Cùng ngày, phường Lái Thiêu tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, phường có 15 khu phố với gần 120.000 dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lái Thiêu phát biểu kết luận tại hội nghị sơ kết

Qua 1 năm triển khai, hoạt động của cả hệ thống chính trị địa phương cơ bản vận hành thông suốt; đặc biệt công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh với nhiều mô hình sáng tạo như “Cẩm nang hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính”, “Hộp thư góp ý số” bằng mã QR-Code.

*Cùng thời điểm, phường Bình Dương cũng tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Qua thực tiễn triển khai, bộ máy tổ chức của phường từng bước được kiện toàn, hoạt động ổn định và hiệu quả hơn; tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của đội ngũ cán bộ, công chức tiếp tục được phát huy.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Bình Dương khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc

Dịp này, Đảng ủy phường Bình Dương đã khen thưởng 11 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

* Với phường Bến Cát, sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa phương đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Phường hiện có hơn 111.000 nhân khẩu, là địa bàn trọng điểm công nghiệp với 3 khu công nghiệp và khoảng 270 doanh nghiệp hoạt động. Đảng bộ phường có 65 tổ chức đảng trực thuộc với hơn 2.000 đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Cát phát biểu tại hội nghị

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được chú trọng, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho người dân. Bên cạnh kết quả đạt được, phường cũng đối mặt áp lực lớn về khối lượng công việc, địa bàn rộng và yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn mới.

*Tương tự, sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Phú An sớm ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Đảng ủy phường tập trung kiện toàn tổ chức, sắp xếp cán bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Nhờ bộ máy sau sắp xếp hoạt động ổn định, nên các thủ tục hành chính được giải quyết kịp thời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

TÂM TRANG