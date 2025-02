Thủ tướng New Zealand thăm TPHCM

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Dương Ngọc Hải đón Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: THỤY VŨ

Ra sân bay đón đoàn Thủ tướng New Zealand có đồng chí Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM. Ngay sau khi đến TPHCM, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon cùng đồng chí Dương Ngọc Hải tham dự Triển lãm Ẩm thực và Đồ uống New Zealand do các doanh nghiệp New Zealand chủ trì.

Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Dương Ngọc Hải cho biết, năm 2025 là năm Việt Nam và New Zealand kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đây là cột mốc quan trọng để hai nước cùng nhìn lại những thành tựu tốt đẹp đã đạt được trong 5 thập kỷ qua và cũng là hành trình mới cho 50 năm tiếp theo, được tiếp thêm động lực từ việc hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác Chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm của Thủ tướng Christopher Luxon đến Việt Nam.

Theo đồng chí Dương Ngọc Hải, sự kiện Triển lãm Ẩm thực và Đồ uống New Zealand là minh chứng sinh động cho sức sống của mối quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại.

Đồng chí Dương Ngọc Hải khẳng định, TPHCM cam kết sẽ tiếp tục là đối tác tích cực, đồng hành cùng các doanh nghiệp New Zealand trong việc phát triển thị trường, mở rộng hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động xúc tiến thương mại, văn hóa trong thời gian tới.

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon cùng Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Dương Ngọc Hải tham dự Triển lãm Ẩm thực và Đồ uống New Zealand. Ảnh: THỤY VŨ

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon cùng Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Dương Ngọc Hải tham dự Triển lãm Ẩm thực và Đồ uống New Zealand. Ảnh: THỤY VŨ

Tối cùng ngày, đồng chí Dương Ngọc Hải cùng Thủ tướng New Zealand tham quan TPHCM bằng tàu trên sông và thưởng thức nghệ thuật hát bội.

THỤY VŨ