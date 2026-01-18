Ngày 18-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Chỉ thị số 01/CT-TTg về nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân trong thời gian cao điểm năm 2026 và giai đoạn 2027 - 2030.

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm cung ứng đủ điện năm 2026 và các năm tiếp theo

Để chủ động các giải pháp từ sớm, từ xa, bảo đảm tuyệt đối không để thiếu điện trong bất cứ tình huống nào, Thủ tướng chỉ thị lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn về năng lượng tập trung thực hiện nhiệm vụ cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên chuyển đổi số, phát triển công nghệ cao là yêu cầu, nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không để các dự án, công trình điện ách tắc, chậm tiến độ do việc xử lý chậm trễ các thủ tục hành chính của bộ, ngành, cơ quan, địa phương.

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm cung ứng đủ điện năm 2026 và các năm tiếp theo; chỉ đạo quyết liệt, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, thường xuyên theo dõi diễn biến của nhu cầu điện và các yếu tố phát sinh để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, hiệu quả; định kỳ hàng quý kiểm điểm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện, xem xét, chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Chỉ thị cũng đưa ra các giải pháp ngắn hạn bảo đảm cung cấp điện năm 2026, yêu cầu các bộ, ngành liên quan phải tập trung thực hiện. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu cập nhật, rà soát và đôn đốc thực hiện các dự án nguồn điện, lưới điện, đặc biệt là các công trình đường dây/trạm biến áp bảo đảm cung cấp điện cho khu vực miền Bắc, nhập khẩu điện với Lào và Trung Quốc để đưa vào vận hành trong năm 2026, như nâng công suất trạm biến áp 500 kV Phố Nối, Hòa Bình; trạm biến áp 500 kV Điện Biên, Sơn La 1, Sơn Tây, Bắc Ninh, Thái Bình và đấu nối; đường dây 500/220 kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín; đường dây 220 kV biên giới Việt Nam - Trung Quốc - Móng Cái... nhằm bảo đảm các dự án đưa vào vận hành đúng tiến độ theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt, góp phần bảo đảm cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia năm 2026 và các năm sau. Song song đó, triển khai thực hiện tốt các giải pháp tiết kiệm điện.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò chủ đạo, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong công tác bảo đảm cung ứng điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của người dân với chất lượng tốt, ổn định, tin cậy và an toàn; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị các phương án bảo đảm cung cấp điện cho các dịp nghỉ lễ, tết và các sự kiện chính trị, văn hóa lớn trong năm 2026, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thủ tướng cũng yêu cầu thường xuyên rà soát, đánh giá, cập nhật và hoàn thiện công tác dự báo phụ tải điện, trong đó, đánh giá tác động của sự phát triển các nguồn điện phân tán (đặc biệt là các nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ), sự phát triển của xe điện, xu hướng dịch chuyển phụ tải điện để đảm bảo phản ánh sát thực tế nhu cầu sử dụng điện; phối hợp, làm việc với khách hàng sử dụng điện, đặc biệt là các khách hàng sử dụng điện lớn, để chuẩn bị kịch bản, kế hoạch thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện, chương trình điều chỉnh phụ tải điện trong trường hợp cần thiết nhằm bảo đảm khả năng cung cấp điện của hệ thống điện quốc gia, đặc biệt giai đoạn cao điểm mùa khô.

Bên cạnh đó, xây dựng sẵn sàng kịch bản ứng phó, kiểm soát các tình huống thời tiết cực đoan có thể xảy ra.

Thủ tướng cũng chỉ rõ các nhiệm vụ, giải pháp trung và dài hạn bảo đảm cung cấp điện giai đoạn 2027-2030, trong đó có việc chủ động, tích cực triển khai các công tác chuẩn bị xây dựng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Ninh Thuận 2…

PHAN THẢO