Khánh thành trạm biến áp 110kV phục vụ sân bay Long Thành

Sáng 16-12, Công ty Điện lực Đồng Nai (PC Đồng Nai) tổ chức khánh thành công trình Trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành và đường dây đấu nối, tổng công suất 80 MVA, đảm bảo cấp điện ổn định cho sân bay có quy mô lớn nhất nước.

Công trình hoàn thành vượt tiến độ, kịp thời phục vụ sự kiện đón chuyến bay đầu tiên dự kiến vào ngày 19-12-2025 và giai đoạn vận hành ban đầu của sân bay.

Theo PC Đồng Nai, công trình có tổng mức đầu tư hơn 158 tỉ đồng, được triển khai qua hai giai đoạn với các hạng mục kỹ thuật hiện đại. Trong đó, tuyến đường dây 110kV, 2 mạch, dài 3,8km giữ vai trò kết nối nguồn điện; hạng mục trạm gồm 2 máy biến áp 40MVA (tổng công suất 80MVA) cùng 6 xuất tuyến 22kV, cấp điện trực tiếp cho toàn bộ phụ tải trọng yếu của sân bay Long Thành.

Đáng chú ý, trạm được thiết kế đạt chuẩn trạm biến áp 110kV không người trực theo tiêu chuẩn của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC). Toàn bộ hệ thống giám sát – điều khiển được số hóa, vận hành từ xa thông qua hệ thống SCADA, tuân thủ giao thức quốc tế IEC 61850. Công nghệ này cho phép giám sát tình trạng thiết bị theo thời gian thực, nâng cao độ tin cậy và chất lượng cung cấp điện ở mức cao nhất, đáp ứng yêu cầu khắt khe của một sân bay quốc tế hiện đại.

Trước đó, ngành điện đã phối hợp với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam thực hiện đấu nối thành công các tuyến 22kV, chính thức hòa lưới điện quốc gia vào hệ thống phân phối nội bộ của sân bay Long Thành. Đây được xem là bước hoàn thiện quan trọng trong hạ tầng cấp điện, bảo đảm nguồn năng lượng phục vụ chạy thử đồng bộ các hạng mục then chốt như nhà ga hành khách, đài kiểm soát không lưu, sẵn sàng cho sự kiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 19-12-2025.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Quốc Hoan, Phó Tổng Giám đốc EVNSPC, khẳng định việc hoàn thành và đưa vào vận hành trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành đã góp phần quan trọng bảo đảm cung cấp điện liên tục, ổn định, chất lượng cao cho hoạt động của sân bay với công suất quy hoạch lên đến 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

