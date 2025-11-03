Thúc đẩy giao thương giữa Tây Ninh với 3 tỉnh biên giới của Campuchia

Tỉnh Tây Ninh ký kết biên bản thỏa thuận tạo thuận lợi trong vận chuyển hàng hóa qua lại biên giới với 3 tỉnh biên giới của Campuchia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu và nâng cao đời sống người dân khu vực.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cùng các tỉnh Svay Rieng, Prey Veng, Tboung Khmum ký kết thỏa thuận hợp tác

Sáng 3-11, tại phường Long An, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, trao đổi và ký kết thỏa thuận tạo thuận lợi trong vận chuyển hàng hóa qua lại biên giới với 3 tỉnh của Vương quốc Campuchia gồm Svay Rieng, Prey Veng và Tboung Khmum.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7; lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cùng đoàn đại biểu cấp cao của 3 tỉnh ở Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết cho biết, địa phương tiếp tục xác định trở thành trung tâm kết nối chiến lược giữa vùng Đông Nam bộ, đồng bằng sông Cửu Long và Campuchia, là đầu mối giao thương trọng điểm của khu vực. Do đó, hội nghị được tổ chức để Tây Ninh và các tỉnh bạn tiếp tục củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện, cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định.

Thông tin thêm về định hướng phát triển của Tây Ninh, đặc biệt là kinh tế biên mậu, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, địa phương đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng kết nối giao thông như cao tốc TPHCM - Mộc Bài, Vành đai 3 và một số tuyến đường trọng điểm khác. Tỉnh cũng chuẩn bị khai trương Cửa khẩu quốc tế Tân Nam vào tháng 12 tới và thúc đẩy các thủ tục để khởi công dự án Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp trong năm 2026.

Ông Peng Posa, Tỉnh trưởng Ban hành chính tỉnh Svay Rieng phát biểu tại hội nghị

Cùng với thỏa thuận được ký kết, ông Nguyễn Văn Út kỳ vọng tỉnh Tây Ninh và các tỉnh biên giới Campuchia sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế biên mậu, khuyến khích doanh nghiệp hai bên mở rộng giao thương hàng hóa; tăng cường phối hợp quản lý biên giới, đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm; phát huy giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch; hợp tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường, nguồn nước, hướng tới phát triển bền vững vùng biên giới.

Tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh Svay Rieng, Prey Veng và Tboung Khmum đều nhận định, mối quan hệ hợp tác giữa các tỉnh biên giới Campuchia với tỉnh Tây Ninh đã và đang được củng cố mạnh mẽ. Đây không chỉ là sự tiếp nối của truyền thống hữu nghị láng giềng tốt đẹp mà còn là động lực để thúc đẩy phát triển vùng biên giới bền vững.

Quang cảnh hội nghị

Các tỉnh của Campuchia cũng khẳng định tầm quan trọng của việc triển khai các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, đặc biệt trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa, phát triển cửa khẩu và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân hai bên biên giới; qua đó, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, củng cố niềm tin, tình đoàn kết và sự hiểu biết lẫn nhau, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của hai quốc gia.

QUANG VINH