Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác phát triển giữa TPHCM với các địa phương Trung Quốc

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: XUÂN KHU

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM nhấn mạnh, Việt Nam - Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi, núi liền núi, sông liền sông; nhân dân hai nước có truyền thống hữu nghị lâu đời. Chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam là coi trọng và không ngừng phát triển quan hệ ổn định, hữu nghị, hợp tác với Trung Quốc; sẵn sàng cùng Trung Quốc đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện không ngừng phát triển thực chất và đi vào chiều sâu.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà cho biết, TPHCM có quan hệ hữu nghị, hợp tác với 8 địa phương của Trung Quốc. Trung Quốc hiện là nhà đầu tư đứng thứ 3 trong số 152 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư tại Thành phố. TPHCM luôn được các đối tác Trung Quốc coi trọng, lựa chọn làm nơi tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại - đầu tư giữa hai bên. Các hoạt động này đã tiếp thêm động lực và sức sống mới, làm phong phú cho quan hệ hữu nghị hợp tác giữa TPHCM và các địa phương Trung Quốc.

Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TPHCM Đường Lập phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: XUÂN KHU

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà tin tưởng TPHCM sẽ tiếp tục là điểm đến ưa thích của nhiều nhà đầu tư hàng đầu Trung Quốc; hợp tác cùng có lợi giữa hai bên sẽ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa, nhất là trong các lĩnh vực chiến lược như: cơ sở hạ tầng, đường sắt đô thị, đô thị thông minh, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số... Thành phố hy vọng Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TPHCM sẽ tiếp tục có những sáng kiến quan trọng để thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa TPHCM và các địa phương, đối tác Trung Quốc ngày càng phát triển tốt đẹp, góp phần tích cực vào sự phát triển thịnh vượng và quan hệ láng giềng hữu nghị của hai nước.

Ông Đường Lập, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TPHCM, cho rằng trong suốt 76 năm qua, quan hệ Trung Quốc - Việt Nam “vừa là đồng chí, vừa là anh em”, cùng nhau tạo nên những kỳ tích phát triển trong quá trình xây dựng đất nước.

Ngày nay, dưới sự hoạch định chiến lược của các nhà lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, Trung Quốc và Việt Nam đang đẩy nhanh xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai mang ý nghĩa chiến lược, cùng nhau nỗ lực vì hạnh phúc nhân dân và sự phồn vinh của đất nước, hướng tới sự nghiệp cao cả là hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà (phải) và Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TPHCM Đường Lập tại buổi lễ. Ảnh: XUÂN KHU

Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TPHCM cho rằng năm 2026, TPHCM với vai trò là một trong những đầu tàu phát triển của Việt Nam, sẽ tập hợp các nguồn lực, hiện thực hóa mục tiêu trở thành “siêu đô thị” quốc tế và lọt vào danh sách 100 thành phố đáng sống hàng đầu thế giới…

MINH CHÂU