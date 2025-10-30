TPHCM và tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) hợp tác phát triển xe điện

TPHCM - địa phương tiên phong trong chuyển đổi năng lượng sạch, giao thông xanh của Việt Nam, cùng với Quảng Đông - trung tâm sản xuất xe điện, pin và công nghệ xanh của Trung Quốc đã xúc tiến hợp tác trong lĩnh vực này.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cùng các đại biểu tham quan tìm hiểu sản phẩm xe điện của doanh nghiệp Trung Quốc. Ảnh: M.HOA

Sáng 30-10, hội thảo xúc tiến hợp tác Việt Nam và Trung Quốc (Quảng Đông) trong phát triển xe điện và chuỗi cung ứng xanh đã được diễn ra. Chương trình do Hội đồng xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Đông, phối hợp cùng Trung tâm cách mạng công nghiệp 4.0 TPHCM (HCMC C4IR) tổ chức tại TPHCM.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, tỉnh Quảng Đông và TPHCM có nhiều tiềm năng bổ trợ lẫn nhau. Một bên là trung tâm sản xuất, công nghệ với nền công nghiệp hiện đại hàng đầu Trung Quốc, đặc biệt trong sản xuất xe điện, pin và công nghệ xanh. Một bên là TPHCM - thị trường năng động, cửa ngõ Đông Nam Á, địa phương tiên phong trong chuyển đổi năng lượng sạch, giao thông xanh của Việt Nam.

TPHCM xác định chuyển đổi xanh là một trong những ưu tiên hàng đầu, với mục tiêu cụ thể đến năm 2030, toàn bộ 100% xe buýt sẽ sử dụng điện hoặc các loại nhiên liệu thân thiện môi trường. TP đang triển khai đề án chuyển đổi toàn bộ hơn 3.200 xe buýt hiện tại sang xe điện, với tổng kinh phí hơn 13.500 tỷ đồng. Đồng thời, triển khai đề án chuyển đổi xe sử dụng nhiên liệu sang xe điện cho toàn bộ xe công nghệ với mục tiêu chuyển đổi xong ít nhất 80% vào năm 2027 và 100% vào năm 2030.

Hội thảo xúc tiến hợp tác Việt Nam và Trung Quốc (Quảng Đông) trong phát triển xe điện và chuỗi cung ứng xanh. Clip: MAI HOA

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đề xuất 5 nhóm hợp tác trọng tâm, gồm phát triển sản xuất, lắp ráp xe điện theo hướng khuyến khích các doanh nghiệp, các tập đoàn đa quốc gia đầu tư, liên doanh, chuyển giao công nghệ tại TPHCM và khu vực phía Nam. Đồng thời xây dựng hạ tầng trạm sạc và tiêu chuẩn kỹ thuật; liên kết chuỗi cung ứng linh kiện - pin - vật liệu xanh theo hướng hình thành chuỗi cung ứng khu vực phục vụ thị trường ASEAN. Cùng với đó là phát triển logistics và khu công nghiệp xanh theo hướng tận dụng hạ tầng cảng, sân bay và mạng lưới logistics hiện đại của TPHCM; hợp tác nghiên cứu, đào tạo và đổi mới sáng tạo.

Chính quyền TPHCM cam kết tạo môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch, cạnh tranh cho các doanh nghiệp Quảng Đông và quốc tế. Đồng thời hoàn thiện hệ thống chính sách hỗ trợ phát triển xe điện; đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư trong việc triển khai dự án.

Phát biểu tại hội thảo, ông Đường Lập, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TPHCM cho biết, Quảng Đông là tỉnh có GDP lớn nhất ở Trung Quốc với các ngành sản xuất và chuỗi cung ứng rất hoàn thiện, đặc biệt là sản xuất xe điện và các hạng mục phục vụ. Quảng Đông đã có nhiều chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp tiến ra thị trường nước ngoài, trong đó Việt Nam là thị trường hợp tác rất quan trọng và xe điện là một điểm sáng trong hợp tác. Lãnh sự quán sẽ tích cực hỗ trợ để thúc đẩy sự hợp tác này.

Bà Trương Quốc Trí, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông cho biết, tỉnh này đã viết nên huyền thoại, cứ 4 xe điện tại Trung Quốc thì có 1 chiếc được sản xuất tại Quảng Đông. Năm 2024, sản lượng xe điện là 3,6 triệu chiếc, chiếm 25% toàn Trung Quốc, doanh thu vượt 1.000 tỷ nhân dân tệ. Theo bà Trương Quốc Trí, Việt Nam có nền tảng công nghiệp vững chắc, thị trường rộng lớn, thích hợp phát triển thị trường xe công nghệ mới.

Ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm cách mạng công nghiệp lần thứ 4 TPHCM khẳng định, dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn. Tại hội thảo này, ông bày tỏ mong muốn hai bên có thể thiết lập một kênh dẫn hợp tác trong lĩnh vực xe điện, năng lượng sạch, logistics thông minh…, nơi tập hợp doanh nghiệp lớn của hai bên để vừa hợp tác vừa dẫn dắt các doanh nghiệp vừa và nhỏ, qua đó hình thành nên chuỗi cung ứng xanh và bền vững.

Đại diện Sở Công thương TPHCM đã thông tin về việc phát triển điện mặt trời mái nhà tại TPHCM. Đại diện các doanh nghiệp lớn của tỉnh Quảng Đông cũng giới thiệu về doanh nghiệp, sản phẩm và bày tỏ mong muốn hợp tác. Các đại biểu tham gia hội thảo đã cùng tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm của các công ty xe điện và cung cấp giải pháp xanh hàng đầu Quảng Đông.

MAI HOA