Thường trực Ban Bí thư: Đồng chí Trần Lưu Quang tiếp nối vững vàng nhiệm vụ phát triển TPHCM

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhận xét, đồng chí Trần Lưu Quang là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, có tư duy, phương pháp làm việc khoa học, quyết liệt, hiệu quả, sâu sát cơ sở, tiếp nối vững vàng nhiệm vụ của Bí thư Thành ủy TPHCM.

Ngày 25-8, tại TPHCM, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu rõ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, sự nỗ lực đoàn kết, thống nhất của tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, đứng đầu là đồng chí Nguyễn Văn Nên, TPHCM đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nhất là từ sau hợp nhất, sáp nhập TPHCM với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cùng lãnh đạo Trung ương và TPHCM chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Nên, đồng chí Trần Lưu Quang. Ảnh: VIỆT DŨNG

“Những kết quả đó đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, nỗ lực lớn, quyết tâm rất cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM”, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những thành tích quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đã đạt được trong thời gian qua.

Đối với đồng chí Nguyễn Văn Nên, Thường trực Ban Bí thư bày tỏ tin tưởng và gửi gắm, với năng lực, uy tín và kinh nghiệm dày dạn, với trách nhiệm và tình cảm sâu đậm với TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Nên sẽ tiếp tục gắn bó, đồng hành, quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ, ủng hộ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong giai đoạn quan trọng này.

Đồng chí Trần Cẩm Tú trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Nên. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đối với đồng chí Trần Lưu Quang, Thường trực Ban Bí thư đánh giá, đồng chí là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và đã trải qua nhiều cương vị công tác của Trung ương và địa phương.

Đồng chí Trần Lưu Quang là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước, được rèn luyện qua nhiều vị trí công tác khác nhau, có tư duy, phương pháp làm việc khoa học, quyết liệt, hiệu quả và sâu sát cơ sở.

Trên các cương vị công tác, đồng chí Trần Lưu Quang luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có những đóng góp quan trọng vào các thành tích, kết quả chung của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Trần Cẩm Tú trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Lưu Quang. Ảnh: VIỆT DŨNG

“Việc đồng chí Trần Lưu Quang được Bộ Chính trị giao trọng trách Bí thư Thành ủy TPHCM, nhiệm kỳ 2020-2025 thể hiện sự tin tưởng, ghi nhận của Bộ Chính trị đối với đồng chí”, Thường trực Ban Bí thư nhận xét.

Bộ Chính trị tin tưởng, với kinh nghiệm phong phú trong quá trình công tác, đồng chí Trần Lưu Quang sẽ tiếp nối vững vàng nhiệm vụ của Bí thư Thành ủy TPHCM và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí Thường trực Thành ủy TPHCM tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Nên và đồng chí Trần Lưu Quang. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thường trực Ban Bí thư đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, lãnh đạo các cấp, các ngành trong toàn thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để đồng chí Trần Lưu Quang hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đưa TPHCM phát triển đột phá nhanh, bền vững hơn nữa trong thời gian tới.

Phân tích TPHCM có vị trí đặc biệt quan trọng, là một siêu đô thị, đầu tàu, động lực tiên phong đi đầu, đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ TPHCM và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang đến gần, khối lượng công việc trong thời gian tới còn rất lớn.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cùng lãnh đạo Trung ương và TPHCM chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Nên, đồng chí Trần Lưu Quang. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đối với phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Thường trực Ban Bí thư lưu ý, TPHCM cần xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ có giá trị gia tăng cao, để trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm phát triển, đổi mới sáng tạo, năng động hội nhập.

Đồng thời, TPHCM gương mẫu, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tiếp tục là đầu tàu kinh tế của cả nước, có vị trí nổi trội, quan trọng trong khu vực Đông Nam Á và nhanh chóng trở thành đô thị ngang tầm các thành phố lớn trên thế giới, trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch của châu Á.

Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu

TPHCM phải là điểm đến hấp dẫn của toàn cầu - nơi kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển hài hòa, đặc sắc, bền vững và chất lượng sống cao, hội nhập quốc tế sâu rộng, nằm trong tốp 100 thành phố toàn cầu phát triển thông minh, bền vững và trở thành thành phố xã hội chủ nghĩa tiêu biểu của Việt Nam.

Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy TPHCM chúc mừng Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thường trực Ban Bí thư đề nghị, đồng chí Trần Lưu Quang trên cương vị mới là Bí thư Thành ủy TPHCM tập trung nỗ lực, quyết tâm cao nhất cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện các nội dung văn kiện, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TPHCM, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng với đó, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đột phá, lộ trình phù hợp và tính khả thi, đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu của đại hội.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng lưu ý, phải sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống và tiên phong đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các định hướng chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thường trực Ban Bí thư bày tỏ tin tưởng, TPHCM tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức thực hiện thành công mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. TPHCM vì cả nước cùng cả nước phát triển phồn vinh, hùng cường và thịnh vượng.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM, nhiệm kỳ 2020-2025. Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công đồng chí Nguyễn Văn Nên tham gia làm Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời phân công đồng chí Nguyễn Văn Nên theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TPHCM cho đến Đại hội XIV của Đảng. Theo quyết định của Bộ Chính trị, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương thôi giữ chức Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các chức vụ liên quan; điều động, chỉ định đồng chí Trần Lưu Quang tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM, nhiệm kỳ 2020-2025.

