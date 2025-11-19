Xã hội

Thủy điện Trị An tăng lưu lượng xả nước qua đập tràn

Ngày 19-11, Công ty Thủy điện Trị An (tỉnh Đồng Nai) cho biết sẽ tăng lưu lượng nước xả qua đập tràn để điều tiết hồ chứa.

Nhà máy Thủy điện Trị An, tỉnh Đồng Nai
Cụ thể, từ 14 giờ cùng ngày, lưu lượng xả qua đập tràn là 640m³/giây. Tổng lượng nước xả xuống hạ du dao động từ 980m³/giây đến 1.240m³/giây, bao gồm cả lượng nước qua tuabin phát điện

Việc điều tiết được căn cứ trên lưu lượng nước về hồ (hiện tại là 1.430m³/giây), mực nước thượng lưu hồ Trị An (61,702m), mực nước hạ lưu tại nhà máy (4,0m) và tình hình xả lũ của các nhà máy thủy điện bậc trên.

Công ty cho biết sẽ điều chỉnh linh hoạt lưu lượng xả tùy theo diễn biến thời tiết, lượng nước về hồ, mực nước tại hồ và mực nước hạ lưu đo tại trạm thủy văn Biên Hòa.

Công ty Thủy điện Trị An đã thông báo đến Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp và các cơ quan chức năng để phối hợp, chủ động thông tin cho người dân vùng hạ du, kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn.

Trước đó, ngày 17-11, công ty đã giảm lưu lượng xả xuống 320m³/giây, sau khi duy trì mức 480m³/giây vào ngày 14-11.

MINH HẢI

