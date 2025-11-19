Đồng Nai: Hợp tác phát triển du lịch với 3 tỉnh miền Tây Nam bộ

Sáng 19-11, tại tỉnh Đồng Nai, Sở VH-TT-DL của 4 tỉnh, thành phố gồm: Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long và TP Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2025 – 2030. Dự chương trình có bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Các đại biểu tại hội nghị

Theo thỏa thuận, các địa phương sẽ phối hợp khai thác và phát huy lợi thế riêng của từng địa phương, hướng tới phát triển du lịch bền vững. Liên kết tập trung vào việc hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng, chất lượng cao, mang thương hiệu chung của bốn tỉnh, thành phố nhằm góp phần tăng sức hấp dẫn và thu hút khách du lịch trong nước lẫn quốc tế.

Quang cảnh chương trình ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa Đồng Nai và 3 tỉnh, thành phố miền Tây Nam bộ

Các bên thống nhất chú trọng yếu tố bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa, truyền thống và phong tục địa phương trong quá trình phát triển du lịch. Đồng thời cùng xây dựng kế hoạch phát triển du lịch phù hợp lợi thế của từng địa phương, đảm bảo khai thác nguồn lực hợp lý và hiệu quả.

Một số nội dung trọng tâm hợp tác gồm: Đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch mới; ưu tiên các khu phức hợp dịch vụ chất lượng cao; khảo sát và xây dựng tuyến du lịch đặc trưng giữa Đồng Nai – Đồng Tháp – Vĩnh Long – Cần Thơ; phối hợp tổ chức các chương trình Presstrip, Famtrip nhằm quảng bá sản phẩm, điểm đến; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia kích cầu du lịch thông qua chính sách khuyến mãi nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ; tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng sản phẩm du lịch xanh, bền vững.

Bưởi Tân Triều - đặc sản của Đồng Nai

Bên cạnh đó, các địa phương sẽ phối hợp tổ chức hoặc tham gia các hội chợ, hội thảo, lễ hội, sự kiện văn hóa – du lịch – ẩm thực hàng năm để quảng bá hình ảnh du lịch. Đồng thời, chia sẻ thông tin, bài viết, phóng sự về tiềm năng và sản phẩm du lịch trên các nền tảng truyền thông của nhau.

Về chuyển đổi số, mỗi tỉnh sẽ xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, tạo điều kiện để du khách tiếp cận thông tin thuận tiện và chia sẻ kinh nghiệm triển khai công nghệ trong hoạt động du lịch. Bốn địa phương sẽ thường xuyên trao đổi kinh nghiệm về quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch, định hướng phát triển, từ đó nâng cao hiệu quả điều hành và chất lượng hoạt động ngành du lịch.

Đại biểu tham quan sản phẩm đặc sắc đến từ TP Cần Thơ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng cho rằng, liên kết du lịch giữa các địa phương là xu thế tất yếu nhằm tạo ra những sản phẩm du lịch đặc sắc. Chương trình ký kết hợp tác giữa Đồng Nai với 3 tỉnh miền Tây Nam bộ là bước khởi đầu nhằm đưa du lịch của các địa phương phát triển mạnh hơn nữa, nhất là khi dự án Sân bay quốc tế Long Thành sắp đi vào hoạt động tạo thêm lợi thế về hạ tầng giao thông.

PHÚ NGÂN