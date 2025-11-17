Các địa phương ở TPHCM khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lớn và xả lũ

Chiều 17-11, Sở NN-MT TPHCM cho biết đã có văn bản gửi các địa phương về việc khắc phục thiệt hại do mưa lớn và xả lũ trên địa bàn các xã Bình Châu, Hồ Tràm, Đất Đỏ, Châu Đức (TPHCM).

Qua thống kê sơ bộ, ước tính có 68 hộ và 9 căn nhà bị ngập, gây hư hại về tài sản. Khoảng 126ha trồng các loại lúa, bắp, hoa màu khác, cùng 29ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; 315 con gia cầm các loại bị cuốn trôi. Đồng thời, một đoạn thành kênh trái dài 36m của kênh N2 thuộc công trình thủy lợi đập Cầu Mới (xã Bình Châu) cũng bị sập.

Nhiều diện tích trồng lúa của nông dân xã Hồ Tràm chìm trong biển nước từ ngày 10-11 đến nay. Ảnh: QUANG VŨ

Sở NN-MT đề nghị các địa phương trên khẩn trương khắc phục hậu quả thiệt hại. Đối với thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, các địa phương căn cứ theo quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật để thực hiện hỗ trợ.

Đối với các thiệt hại chưa được quy định, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, sớm ổn định đời sống cho người dân.

Ngoài ra, Sở NN-MT cũng yêu cầu các địa phương tổ chức rà soát các khu vực có nguy cơ ngập, chủ động đề xuất đầu tư, nâng cấp công trình thủy lợi, bờ bao, đê bao, nạo vét các tuyến kênh, rạch đảm bảo khả năng tiêu thoát nước. Kịp thời xử lý, gia cố các vị trí xung yếu theo phương châm “4 tại chỗ”, không để xảy ra tình trạng tràn bờ bao, đê bao gây ngập úng ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi TPHCM khẩn trương khắc phục sự cố sập thành kênh N2 thuộc công trình thủy lợi đập Cầu Mới, nhằm đảm bảo an toàn công trình, vận hành hiệu quả. Đồng thời, kiểm tra, điều tiết xả lũ các hồ chứa nước hợp lý để giảm thiểu thiệt hại cho người dân vùng hạ du.

Trước đó, các ngày 9, 10 và 11-11, trên địa bàn các xã Bình Châu, Hồ Tràm, Đất Đỏ, Châu Đức có mưa lớn kèm theo xả lũ hồ Sông Ray, hồ Sông Hỏa, hồ Đá Đen khiến nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp của người dân vùng hạ du bị ảnh hưởng nặng nề.

QUANG VŨ