Tiếp tục đề nghị truy tố ông Diệp Dũng

Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 3 và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng cùng 8 đồng phạm trong sai phạm xảy ra ở Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op).

Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 3 và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op) cùng 8 đồng phạm về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, làm Saigon Co.op thất thoát gần 116 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 6-2023, Viện KSND TPHCM đã trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án này và đề nghị điều tra bổ sung thêm một số vấn đề, như: bổ sung kết luận giám định về việc trưng cầu giám định viên Ngân hàng Nhà nước giám định cá nhân, pháp nhân nào là chủ sở hữu và có những quyền gì đối với một số tài khoản tại một ngân hàng liên quan với Saigon Co.op; đề nghị Cơ quan An ninh điều tra có văn bản đề nghị Thanh tra Ngân hàng Nhà nước yêu cầu ngân hàng liên quan cung cấp đủ hồ sơ xung quanh hợp đồng tín dụng với 4 công ty…

Theo kết luận điều tra bổ sung, ngày 6-6-2023, Ngân hàng Nhà nước có kết luận giám định, xác định: số tài khoản được yêu cầu xác minh là của Saigon Co.op. Thời điểm mở tài khoản, ông Diệp Dũng là người đại diện pháp luật của Saigon Co.op là chủ tài khoản.

Đồng thời, ông Diệp Dũng thay mặt Saigon Co.op thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản. Theo hồ sơ giám định, chủ tài khoản đã ủy quyền cho 2 người khác được sử dụng tài khoản trong phạm vi, thời hạn ủy quyền phù hợp quy định pháp luật.

Cơ quan An ninh điều tra đã ghi lời khai người đại diện pháp luật của các công ty. Theo đó, các công ty đều ký hợp đồng vay ngắn hạn với ngân hàng, tổng số tiền 1.250 tỷ đồng (từ tháng 3-2016 đến tháng 3-2017). Các hợp đồng đã thực hiện xong, trả đủ gốc và lãi từ đầu năm 2017.

Phía ngân hàng cung cấp các hồ sơ, chứng từ như đề nghị giải ngân kiêm khế ước nhận nợ, phiếu giải ngân, ủy nhiệm chi… Do thời gian thực hiện hợp đồng hợp tác và hợp đồng vay đã lâu, các công ty chưa tìm và chưa cung cấp được hồ sơ ký kết, hợp đồng vay với ngân hàng cho cơ quan điều tra…

Từ kết quả điều tra bổ sung và một số nội dung khác, không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án nên Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM tiếp tục chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM tiếp tục đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng và 8 đồng phạm.