Tiếp tục gỡ vướng 8 dự án nhà ở, cấp sổ hồng cho người dân

Tại buổi làm việc, Tổ công tác đã lắng nghe những vướng mắc của 8 dự án gồm:

Chung cư Nhà ở xã hội phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, do Công ty CP Đầu tư Nam Phan làm CĐT; Khu nhà ở Khang An, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, do Công ty CP Đầu tư Địa ốc Khang An làm CĐT; Dự án Khu dân cư số 1, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, do Công ty CP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích TP Thủ Đức làm CĐT; Dự án xây dựng nhà để bán, phường Cát Lái, TP Thủ Đức do Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ TPHCM (Invesco), Công ty CP Phú Gia làm CĐT; Khu nhà ở Bình Hưng – Văn Lang, tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, do Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Văn Lang làm CĐT; Chung cư C1, C2 và 36 căn nhà liên kế thuộc dự án Khu nhà ở Gò Sao, số 9A, phường Thạnh Xuân, quận 12, do Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Gia Cư làm CĐT; Khu phức hợp Hà Đô Centrosa – Khối B1, số 200 đường Ba tháng Hai, phường 12, quận 10, do Công ty CP Hà Đô - 756 Sài Gòn làm CĐT; Khu căn hộ cao tầng Tân Phú IDICO, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, do Tổng Công ty IDICO – CTCP làm CĐT.

Tổ Công tác 5013 làm việc với chủ đầu tư dự án nhà ở tại TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

Riêng đối với chung cư nhà ở xã hội Khu 5 - CT3 phường Phú Hữu có 1.240 căn hộ gồm 4 khối (A, B, C, D); khối A cao 15 tầng, khối B, C, D cao 12 tầng. Năm 2015, UBND TPHCM giao đất cho CĐT để đầu tư xây dựng dự án với tổng diện tích đất được giao là 175.215m², trong đó khu đất thực hiện Chung cư nhà ở xã hội Khu 5 - CT3 có diện tích là 17.975,4m². Năm 2024, Cục Thuế thành phố đã ban hành Quyết định số 490 về việc miễn tiền sử dụng đất khu đất xây dựng chung cư nhà ở xã hội, diện tích đất được miễn tiền sử dụng đất là 17.975,4m².

Đại diện CĐT cho biết, dự án được khởi công từ năm 2016 và hoàn thành năm 2019. Đến nay, CĐT đã hoàn tất việc bàn giao nhà cho khách hàng cũng như hoàn thành việc thành lập ban quản trị và bàn giao phí bảo trì. Nhằm bảo vệ quyền lợi cho người mua nhà, CĐT đề nghị các sở ngành xem xét giải quyết cấp sổ hồng cho người mua nhà tại dự án.

Với đề nghị cấp sổ hồng cho những căn hộ tại chung cư nhà ở xã hội Khu 5 - CT3, Đại diện Văn phòng đất đai thành phố đề nghị CĐT nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ về môi trường và thực hiện cam kết việc bàn giao cơ sở hạ tầng.

Sau khi xem xét báo cáo của các sở ngành, Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng thống nhất theo đề xuất của CĐT cấp sổ hồng cho người mua nhà.

THANH HIỀN