Tiểu sử đồng chí Nguyễn Doãn Anh

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII, XIV
- Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa (từ 10-2024)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XVI
● Năm 2011:
Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô.
● Tháng 6-2015:
Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô.
● Tháng 7-2016:
Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.
● Tháng 11-2018:
Tư lệnh Quân khu 4.
● Tháng 6-2019:
Được thăng quân hàm Trung tướng.
● Tháng 1-2021:
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
● Tháng 11-2022:
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Trung tướng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.
● Ngày 20-10-2024:
Được thăng quân hàm Thượng tướng.
● Ngày 25-10-2024:
Bộ Chính trị phân công đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.
● Ngày 22-1-2026:
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.
● Ngày 6-4-2026:
Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đồng chí được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.