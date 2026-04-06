Chính trị

Nhân sự

Tiểu sử đồng chí Nguyễn Doãn Anh

Tiểu sử đồng chí Nguyễn Doãn Anh

SGGPO
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII, XIV

- Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa (từ 10-2024)

- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XVI

● Năm 2011:

Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô.

● Tháng 6-2015:

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô.

● Tháng 7-2016:

Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

● Tháng 11-2018:

Tư lệnh Quân khu 4.

● Tháng 6-2019:

Được thăng quân hàm Trung tướng.

● Tháng 1-2021:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

● Tháng 11-2022:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Trung tướng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

● Ngày 20-10-2024:

Được thăng quân hàm Thượng tướng.

● Ngày 25-10-2024:

Bộ Chính trị phân công đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

● Ngày 22-1-2026:

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

● Ngày 6-4-2026:

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đồng chí được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

SGGPO

Từ khóa

Nguyễn Doãn Anh Tiểu sử Phó Chủ tịch Quộc hội

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn