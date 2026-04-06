Tiểu sử đồng chí Nguyễn Doãn Anh

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII, XIV

- Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa (từ 10-2024)

- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XVI

● Năm 2011:

Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô.

● Tháng 6-2015:

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô.

● Tháng 7-2016:

Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

● Tháng 11-2018:

Tư lệnh Quân khu 4.

● Tháng 6-2019:

Được thăng quân hàm Trung tướng.

● Tháng 1-2021:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

● Tháng 11-2022:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Trung tướng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

● Ngày 20-10-2024:

Được thăng quân hàm Thượng tướng.

● Ngày 25-10-2024:

Bộ Chính trị phân công đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

● Ngày 22-1-2026:

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

● Ngày 6-4-2026:

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đồng chí được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

