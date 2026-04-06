Tiểu sử đồng chí Nguyễn Hồng Diên

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII, XIV

- Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội (từ tháng 12-2025)

- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV, XVI

● Tháng 7-1982 – 7-1985:

Bí thư Chi đoàn thôn Tịnh Xuyên; Phó Bí thư Đoàn xã Hồng Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn Hưng Hà; Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Thái Bình (trước đây).

● Tháng 8-1985 - 7-1986:

Sinh viên trường Đoàn Cao cấp Trung ương Hà Nội; Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường; Bí thư Đoàn khóa Cao cấp IV.

● Tháng 8-1986 - 8-1991:

Sinh viên trường Đại học Thanh niên Liên Xô; Bí thư Đoàn trường; Phó Bí thư, Quyền Bí thư Thành đoàn lưu học sinh thành phố Moskva, Liên Xô (trước đây).

● Tháng 9-1991 - 10-1991:

Cán bộ Ban Tổ chức Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

● Tháng 10-1991 - 12-2000:

Công tác tại Tỉnh đoàn Thái Bình (trước đây), giữ các chức vụ: Cán bộ tổng hợp; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn (từ 5-1992). Từ tháng 2-1996: Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn kiêm Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh.

● Tháng 12-2000 - 3-2003:

Tỉnh ủy viên; Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Thái Bình (trước đây).

● Tháng 3-2003 - 2-2007:

Công tác tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (trước đây), giữ các chức vụ: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (từ 10-2005); Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vũ Thư.

● Tháng 2-2007 - 3-2015:

Công tác tại Tỉnh ủy Thái Bình (trước đây), giữ các chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (từ 10-2010); Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (từ 6-2011).

● Tháng 3-2015 - 4-2018:

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình (trước đây); Ủy viên Trung ương Đảng (từ 1-2016); Đại biểu Quốc hội khoá XIV, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Thái Bình (từ 7-2016); Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội (7-2016 - 6-2021).

● Tháng 5-2018 - 7-2018:

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình (trước đây); Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Thái Bình.

● Tháng 8-2018 - 4-2020:

Ủy viên Trung ương Đảng, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 3, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình (trước đây).

● Tháng 5-2020 - 4-2021:

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (từ 2-2021).

● Tháng 7-2021:

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025 (đến 7-2025), Bộ trưởng Bộ Công Thương; Đại biểu Quốc hội khoá XV (từ 7-2021).

● Ngày 16-7-2025:

Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2025-2030.

● Ngày 21-12-2025:

Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

● Ngày 22-1-2026:

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031.

● Ngày 6-4-2026:

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đồng chí được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

SGGPO