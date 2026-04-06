Tiểu sử đồng chí Nguyễn Khắc Định

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII, XIV

- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội

- Phó Chủ tịch Quốc hội

- Ủy viên, kiêm Trưởng Tiểu ban Văn bản pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia (từ tháng 6-2025)

- Chủ tịch Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam

- Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga khóa XV (từ tháng 11-2021)

- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV, XVI

● Tháng 3-1986 - 3-1988:

Chiến sĩ, Hạ sĩ quan công tác tại Ban Tham mưu Trung tâm Huấn luyện chiến đấu (Trung đoàn 445) Quân khu I; Bí thư Chi đoàn Ban Tham mưu Trung đoàn.

● Tháng 5-1988 - 9-1993:

Giáo viên Luật Kinh tế, Khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội; Chi ủy viên, Bí thư Chi bộ khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội.

● Tháng 9-1993 - 12-1996:

Chuyên viên nghiên cứu, Vụ Tổng hợp Văn phòng Chính phủ.

● Tháng 12-1996 - 5-1998:

Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Văn phòng Chính phủ; Bí thư Chi bộ.

● Tháng 6-1998 - 8-1999:

Quyền Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Văn phòng Chính phủ.

● Tháng 8-1999 - 4-2008:

Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Văn phòng Chính phủ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Chính phủ (từ tháng 10-2002).

● Tháng 4-2008 - 11-2008:

Vụ trưởng Vụ Thư ký - Biên tập Văn phòng Chính phủ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Chính phủ.

● Tháng 11-2008 - 7-2009:

Trợ lý của Thủ tướng Chính phủ, kiêm Vụ trưởng Vụ Thư ký - Biên tập Văn phòng Chính phủ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Chính phủ.

● Tháng 7-2009 - 9-2011:

Trợ lý của Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Chính phủ (đến tháng 7-2010).

● Tháng 9-2011 - 1-2016:

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

● Tháng 1-2016 - 7-2016:

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, được giao điều hành Văn phòng Chính phủ (tháng 2-2016 - 3-2016); đại biểu Quốc hội khóa XIV (từ tháng 7-2016).

● Tháng 7-2016 - 10-2019:

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

● Tháng 10-2019 - 10-2020:

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

● Tháng 10-2020 - 23-4-2021:

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa.

● Ngày 1-4-2021:

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia (tháng 4-2021 - 7-2021).

● Tháng 7-2021:

Đại biểu Quốc hội khóa XV; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga (từ 11-2021).

● Ngày 3-2-2025:

Bộ Chính trị chỉ định đồng chí giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

● Tháng 6-2025:

Ủy viên kiêm Trưởng Tiểu ban Văn bản pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

● Ngày 22-1-2026:

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2030.

● Ngày 6-4-2026:

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đồng chí được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

