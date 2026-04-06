Tiểu sử đồng chí Nguyễn Thị Hồng

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII, XIV

- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ (từ tháng 1-2025)

- Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Đại biểu Quốc hội: Khóa XVI

● Tháng 1-1991 - 11-1993:

Chuyên viên Vụ Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

● Tháng 11-1993 - 4-1995:

Chuyên viên Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

● Tháng 4-1995 - 4-2008:

Phó Trưởng phòng rồi Trưởng phòng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

● Tháng 4-2008 - 7-2011:

Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

● Tháng 8-2011 - 1-2012:

Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

● Tháng 1-2012 - 8-2014:

Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

● Tháng 8-2014 - 8-2020:

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

● Tháng 8-2020 - 11-2020:

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

● Tháng 11-2020 - 1-2021:

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

● Tháng 1-2021:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

● Tháng 1-2025:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước nhiệm kỳ 2020-2025, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

● Ngày 14-8-2025:

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước nhiệm kỳ 2025-2030.

● Ngày 22-1-2026:

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031.

● Ngày 6-4-2026:

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đồng chí được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

