Tiểu sử đồng chí Nguyễn Thị Thanh

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII, XIV

- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội (từ tháng 1-2025)

- Phó Chủ tịch Quốc hội (từ tháng 6-2024)

- Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia (từ tháng 1-2025), Phó Trưởng Tiểu ban Nhân sự Hội đồng Bầu cử quốc gia

- Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam (từ tháng 11-2021)

- Chủ tịch Hội nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Campuchia

- Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Lào

- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV, XVI

● Tháng 11-1988 - 5-1992:

Cán bộ chuyên trách, Ủy viên Ban Thường vụ Thị đoàn Ninh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình (trước đây).

● Ngày 15-5-1992 - 10-1992:

Phó Văn phòng Tỉnh đoàn Ninh Bình (trước đây).

● Ngày 10-10-1992 - 11-1993:

Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Phong trào thanh niên Tỉnh đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy viên Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Ninh Bình (trước đây).

● Tháng 12-1993 - 7-1996:

Thường vụ Tỉnh đoàn, Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Ninh Bình (trước đây).

● Tháng 8-1996 - 2-2000:

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình (trước đây).

● Tháng 3-2000 – 14-7-2005:

Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Ủy viên BCH Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Ninh Bình (trước đây).

● Ngày 15-7-2005 - 1-2006:

Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình (trước đây).

● Ngày 10-1-2006 – 15-7-2007:

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Ninh Bình (trước đây).

● Ngày 16-7-2007 - 8-2009:

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Ninh Bình (trước đây).

● Tháng 9-2009 - 12-2010:

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Ninh Bình (trước đây).

● Tháng 1-2011 - 7-2011:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Ninh Bình (trước đây).

● Ngày 21-7-2011 - 8-1-2012:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Ninh Bình (trước đây), Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình (trước đây).

● Ngày 9-1-2012 - 4-8-2013:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Ninh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình (trước đây).

● Ngày 5-8-2013 - 26-1-2016:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình (trước đây).

● Ngày 27-1-2016 - 14-4-2020:

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Ninh Bình (trước đây).

● Ngày 15-4-2020 - 4-2021:

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Ninh Bình (trước đây).

● Tháng 4-2021 - 6-2024:

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu (đến 6-2024); Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc; Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam; thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

● Ngày 6-6-2024:

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026; Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc; Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam.

● Tháng 2-2025:

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

● Tháng 6-2025:

Phó Chủ tịch Thường trực, kiêm Trưởng Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng bầu cử quốc gia.

● Ngày 22-1-2026:

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

● Ngày 6-4-2026:

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đồng chí được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

SGGP