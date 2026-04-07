Tiểu sử tóm tắt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

- Tổng Bí thư: Khóa XIII, XIV

- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII, XIV

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII, XIV

- Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh (năm 2024)

- Bí thư Quân ủy Trung ương (từ tháng 8-2024)

- Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

- Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật

- Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV, XVI

● Năm 1974-1979:

Học viên Đại học An ninh Nhân dân (nay là Học viện An ninh Nhân dân).

● Năm 1979-2010:

Cán bộ Bộ Công an.

● Năm 2010-2016:

Thứ trưởng Bộ Công an.

● Năm 2016-2024:

Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

● Tháng 1-2019:

Được thăng cấp bậc hàm Đại tướng Công an nhân dân.

● Tháng 5-2024:

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

● Ngày 3-8-2024:

Được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

● Ngày 22-1-2026:

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV nhiệm kỳ 2026 -2031.

● Ngày 23-1-2026:

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất bầu đồng chí tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

● Ngày 30-1-2026:

Bộ Chính trị quyết định phân công đồng chí tham gia Ban Bí thư khóa XIV.

● Ngày 7-4-2026:

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đồng chí được bầu làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

