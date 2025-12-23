Căn cứ để xác định số lượng đại biểu HĐND cấp tỉnh, xã

Câu hỏi: TPHCM vừa thông báo nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu (ĐB) HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031. Vậy, việc xác định tổng số ĐB HĐND cấp tỉnh và cấp xã được quy định như thế nào? (Phạm Khắc Duy Tân, phường Long Trường, TPHCM)

* Ủy ban bầu cử TPHCM trả lời: Căn cứ Điều 30 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15, việc xác định tổng số ĐB HĐND cấp tỉnh và cấp xã được xác định dựa trên tiêu chí quy mô dân số và loại của đơn vị hành chính đó.

Cụ thể, với ĐB HĐND cấp tỉnh: Tỉnh có từ 1 triệu dân trở xuống được bầu 50 ĐB; có trên 1 triệu dân thì cứ thêm 70.000 dân được bầu thêm 1 ĐB, nhưng tổng số không quá 85 ĐB. Thành phố có từ 1,2 triệu dân trở xuống được bầu 50 ĐB; có trên 1,2 triệu dân thì cứ thêm 75.000 dân được bầu thêm 1 ĐB, nhưng tổng số không quá 85 ĐB. Riêng TP Hà Nội và TPHCM được bầu 125 ĐB.

Với ĐB HĐND cấp xã: Xã ở miền núi, hải đảo: có từ 5.000 dân trở xuống được bầu 15 ĐB; có trên 5.000 dân đến 10.000 dân thì cứ thêm 1.000 dân được bầu thêm 1 ĐB; có trên 10.000 dân thì cứ thêm 3.000 dân được bầu thêm 1 ĐB, nhưng tổng số không quá 30 ĐB.

Xã không thuộc trường hợp nêu trên có từ 10.000 dân trở xuống được bầu 15 ĐB; có trên 10.000 dân đến 20.000 dân thì cứ thêm 2.000 dân được bầu thêm 1 ĐB; có trên 20.000 dân thì cứ thêm 6.000 dân được bầu thêm 1 ĐB, nhưng tổng số không quá 30 ĐB.

Phường thuộc tỉnh: có từ 10.000 dân trở xuống được bầu 15 ĐB; có trên 10.000 dân đến 20.000 dân thì cứ thêm 2.000 dân được bầu thêm 1 ĐB; có trên 20.000 dân thì cứ thêm 6.000 dân được bầu thêm 1 ĐB, nhưng tổng số không quá 30 ĐB.

Phường thuộc thành phố: có từ 15.000 dân trở xuống được bầu 15 ĐB; có trên 15.000 dân đến 45.000 dân thì cứ thêm 6.000 dân được bầu thêm 1 ĐB; có trên 45.000 dân thì cứ thêm 7.000 dân được bầu thêm 1 ĐB, nhưng tổng số không quá 30 ĐB.

Đặc khu: có từ 5.000 dân trở xuống được bầu 15 ĐB; có trên 5.000 dân đến 10.000 dân thì cứ thêm 1.000 dân được bầu thêm 1 ĐB; có trên 10.000 dân thì cứ thêm 3.000 dân được bầu thêm 1 ĐB, nhưng tổng số không quá 30 ĐB.

Theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 107/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dân số của từng đơn vị hành chính làm căn cứ xác định số lượng ĐB HĐND được bầu được xác định theo số liệu thống kê dân số tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tính đến ngày 31-8-2025. Bộ Dân tộc và Tôn giáo chịu trách nhiệm xác định xã ở miền núi; Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm xác định xã ở hải đảo và công bố trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng Bầu cử quốc gia, chậm nhất là ngày 1-11-2025.

Mọi thắc mắc của cử tri về công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 gửi về địa chỉ email thuhuongsggp@gmail.com.

THU HƯỜNG ghi