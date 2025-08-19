Đang tháo dỡ 8 trụ điện dưới lòng đường sau phản ánh của Báo SGGP

Sau phản ánh của Báo SGGP , 8 trụ điện nằm dưới lòng đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk đang được tháo dỡ.

Ngày 19-8, một lãnh đạo Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã cắt điện trung hạ áp, thực hiện tháo dỡ hệ thống dây trên 8 trụ điện án ngữ trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành.

Nhân viên Công ty Điện lực Đắk Lắk đang tháo dỡ dây điện

Theo ghi nhận của phóng viên, chiều cùng ngày, nhân viên Công ty Điện lực đã thực hiện xong phần tháo dỡ dây điện của 8 trụ điện trên.

Ông Lê Đại Nhất, Giám đốc Công ty TNHH Đại Tiến, cho biết, khoảng 23 giờ ngày 19-8, khi lưu lượng phương tiện trên đường Nguyễn Tất Thành giảm sẽ tiến hành tháo dỡ 8 trụ điện dưới lòng đường.

Chiều 19-8, phần dây điện đã được tháo dỡ xong

“Dự kiến thời gian thực hiện tháo dỡ 8 trụ điện trên khoảng 2 tiếng. Chúng tôi sẽ thực hiện nhanh chóng để đảm bảo an toàn giao thông”, ông Nhất thông tin.

Trước đó, Báo SGGP phản ánh, năm 2023, UBND TP Buôn Ma Thuột (trước đây) triển khai thực hiện dự án ngầm hóa hệ thống điện và lát đá vỉa hè tuyến đường Nguyễn Tất Thành.

Năm 2024, UBND TP Buôn Ma Thuột đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung khối lượng phát sinh tại dự án theo hướng mở rộng lòng đường, cắt giảm phần khối lượng lát đá... Do đó, có khoảng 8 trụ điện trên vỉa hè đã tụt xuống lòng đường hơn 1m. Thời gian qua, 8 trụ điện trên gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến an toàn giao thông của người đi đường.

MAI CƯỜNG