Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 với nhiều tín hiệu tích cực về quy mô, hiệu quả và nền tảng tài chính, tiếp tục khẳng định định hướng tăng trưởng an toàn, hiệu quả và bền vững.

Tính đến ngày 30-9-2025, tổng tài sản của PGBank đạt gần 79.838 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cuối năm 2024. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 44.349 tỷ đồng, tăng 7,5%, phù hợp với định hướng tăng trưởng tín dụng thận trọng và kiểm soát chặt chẽ rủi ro của PGBank. Tiền gửi khách hàng đạt 44.375 tỷ đồng, tăng 2,4%, trong khi tiền gửi tổ chức tín dụng khác và phát hành giấy tờ có giá tăng mạnh, phản ánh sự chủ động trong đa dạng hóa nguồn vốn và quản trị thanh khoản. Danh mục chứng khoán đầu tư tăng gần gấp đôi, từ 4.251 tỷ đồng lên 8.171 tỷ đồng, hỗ trợ linh hoạt cho thanh khoản và thu nhập đầu tư.

Bên cạnh đó, vốn điều lệ của ngân hàng được nâng lên 5.000 tỷ đồng, đưa vốn chủ sở hữu đạt 6.362 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm, góp phần củng cố năng lực tài chính và tạo đà sẵn sàng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Cũng theo báo cáo tài chính hợp nhất, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2025 của PGBank đạt 496,8 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2024.

THƯ KỲ