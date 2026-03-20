Tỉnh Tây Ninh khởi công Dự án nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82

Ngày 20-3, tại xã Tân Biên, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi công Dự án nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, nơi an nghỉ của hơn 15.000 liệt sĩ từ mọi miền Tổ quốc, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và làm nghĩa vụ quốc tế.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, tỉnh Tây Ninh

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 373 tỷ đồng, chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 tập trung cải tạo, nâng cấp các hạng mục chính như đường trục, nhà bia tưởng niệm và xây mới 6.000 vỏ mộ, các công trình phụ trợ, với kinh phí gần 205 tỷ đồng.

Giai đoạn 2 tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng nội bộ, khu trung tâm, bãi đỗ xe và các hạng mục liên quan, kinh phí hơn 168 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sau nâng cấp, Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 sẽ bảo đảm đủ quy mô tiếp nhận, an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia do tỉnh Tây Ninh và Quân khu 7 tiếp tục tìm kiếm, quy tập, đồng thời di dời các nghĩa trang nhỏ lẻ về tập trung tại đây.

Nơi đây cũng sẽ xứng tầm với quy mô cấp quốc gia để tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng và tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ; là địa chỉ đỏ về nguồn, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Sau khi nâng cấp, Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 xứng tầm với quy mô cấp quốc gia để tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng và tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, việc đầu tư nâng cấp toàn diện nghĩa trang là yêu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng không gian tưởng niệm trang nghiêm, đồng bộ; thể hiện trách nhiệm, tình cảm và quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân cả nước và tỉnh Tây Ninh trong công tác đền ơn đáp nghĩa.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, Quân khu 7 đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

QUANG VINH