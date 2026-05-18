Hoạt động của Mặt trận phải gắn liền với mục tiêu phát triển của đất nước và thành phố

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu của Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, đặc khu.

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Quán triệt 5 nhiệm vụ trọng tâm

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc quán triệt những nội dung trọng tâm trong bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại đại hội.

Trong đó, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để các đại biểu tham dự đại hội thảo luận, xem xét, quyết định: Thứ nhất, quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”, nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, phát triển, là nguyên tắc xuyên suốt trong hoạt động của công tác Mặt trận. Thứ hai, đổi mới phương thức tập hợp, vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Thứ ba, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước. Thứ tư, chăm lo lợi ích thiết thực của nhân dân, củng cố đồng thuận xã hội từ cơ sở; đại đoàn kết bền vững phải được xây trên nền tảng lợi ích thiết thực của nhân dân. Thứ năm, xây dựng Mặt trận hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh: Công tác Mặt trận là công tác với con người, với lòng dân, với niềm tin xã hội. Cán bộ Mặt trận phải có bản lĩnh chính trị, có tâm với dân, có uy tín trong cộng đồng, có kỹ năng vận động, đối thoại, thuyết phục, phản biện, xử lý tình huống; không được xa dân, không thể chỉ làm việc qua báo cáo; phải đi đến nơi, nghe đến cùng, nói đúng sự thật, kiến nghị đúng chỗ, theo đến cùng kết quả.

Từ nội dung trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, đây là những chỉ đạo sâu sắc, toàn diện, bao quát, đầy đủ, có trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, súc tích. Căn cứ vào đó, MTTQ Việt Nam TPHCM cũng như các tổ chức chính trị - xã hội, các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cần cụ thể hóa thành nhiệm vụ chính trị, chương trình hành động cụ thể của mình. Đồng chí chỉ rõ việc triển khai phải được thường xuyên lượng giá, đánh giá chất lượng, tiến độ, sản phẩm cụ thể, đồng thời thường xuyên có giải pháp để điều chỉnh kịp thời nhằm giúp cho việc triển khai ngày càng hiệu quả hơn, thiết thực hơn, phù hợp với thực tiễn phát triển.

Cắt giảm các phong trào hình thức

Phân tích sâu các nội dung trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Phước Lộc chỉ rõ, trong suốt bài phát biểu của mình, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đều nhấn mạnh hoạt động của Mặt trận phải gắn liền với mục tiêu chung của đất nước; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc phải gắn liền với xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trong đó, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc phải chú trọng cả hai vế, là phải vận động nhân dân hiểu rõ được chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chủ trương của thành phố, để nhân dân cùng tham gia. Cùng với đó, đảm bảo kết quả của sự tham gia, nhân dân được thụ hưởng thành quả của phát triển của đất nước và thành phố.

Đồng chí cũng lưu ý, công tác Mặt trận của TPHCM phải đẩy mạnh hơn nữa về chuyển đổi số theo hướng “Mặt trận số”; bên cạnh hỗ trợ khẩn cấp, cần tập trung các hoạt động hỗ trợ lâu dài, để lại các công trình, sản phẩm cụ thể cho số lượng người dân thụ hưởng rộng hơn, thời gian thụ hưởng dài hơn.

Đồng chí đặc biệt lưu ý Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường, các đoàn thể nhân dân rà soát chặt chẽ, mạnh dạn cắt giảm những phong trào mang tính hình thức, phô trương, lãng phí.

Đồng chí yêu cầu khi triển khai phong trào phải trả lời được câu hỏi có gắn liền với mục tiêu phát triển của địa phương, của TPHCM và rộng hơn là mục tiêu của đất nước hay không? Cùng với đó, có bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân không; hoạt động đó đoàn viên, hội viên và nhân dân thụ hưởng được gì?

Cũng tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về vị trí, vai trò của TPHCM. Theo đó, thành phố không chỉ là một thành phố đầu tàu của cả nước mà là một đô thị đặc biệt, mang tầm khu vực, hướng tới sánh vai với các đô thị lớn trên thế giới.

Đề cập đến nghị quyết mới Bộ Chính trị sẽ ban hành cho TPHCM (thay thế Nghị quyết 31 – PV), đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho biết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt TPHCM phải đột phá tư duy, tầm nhìn chiến lược, định hướng rõ vị trí sẽ ở đâu trên bản đồ thế giới vào năm 2075 khi kỷ niệm 100 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trước đó, tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh đã quán triệt những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đánh dấu chặng đường phát triển mới của hệ thống Mặt trận trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Đặc biệt, bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại đại hội đã đặt ra nhiều định hướng lớn, yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận theo hướng gần dân, sát dân, thực chất, hiệu quả, phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh cũng yêu cầu các đơn vị cần cụ thể hóa Nghị quyết đại hội và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thành các chương trình hành động cụ thể của mình để phát huy hiệu quả các hoạt động trong thực tiễn. Đồng thời, các đơn vị cần rà soát, bổ sung vào chương trình công tác trong nhiệm kỳ, qua đó để các tầng lớp nhân dân hiểu và đồng hành.

