Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 95 năm ngày thành lập Đoàn

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026). Vừa qua, trong không khí thi đua sôi nổi, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn, Chi Đoàn Xổ số Kiến thiết trực thuộc Đoàn Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng Chi đoàn Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp, tổ chức hoạt động về nguồn tại Khu di tích Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc – một “địa chỉ đỏ” giàu giá trị lịch sử và giáo dục truyền thống

Đây không chỉ là dịp để đoàn viên, thanh niên bày tỏ lòng thành kính, tri ân công lao to lớn của một nhà nho yêu nước, mà còn là hành trình học tập, rèn luyện lý tưởng cách mạng, hun đúc tinh thần trách nhiệm đối với quê hương, đất nước. Dịp này, đoàn cũng đã đến thăm và trao tặng 100 phần quà cho người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo và hộ cận nghèo (gồm những nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, mì gói, gia vị …) trên địa bàn xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp với tổng trị giá quà tặng là 50 triệu đồng.

Thông qua các hoạt động, mỗi đoàn viên càng nhận thức sâu sắc hơn về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, từ đó tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong công tác chuyên môn và các hoạt động an sinh xã hội, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng phát triển bền vững, đóng góp tích cực cho cộng đồng, lan tỏa thông điệp về tinh thần đoàn kết, góp phần xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, không ai bị bỏ lại phía sau.

Một số hình ảnh tại chuyến đi:

P.V