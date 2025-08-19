Khởi công, khánh thành các dự án thủy điện và công trình trọng điểm ngành Bưu điện

Ngày 19-8, nhiều dự án trọng điểm trên cả nước được đồng loạt khởi công, khánh thành. Ngành điện lực ghi dấu mốc với việc hòa lưới tổ máy số 1 Thủy điện Hòa Bình mở rộng và khởi công Dự án mở rộng Thủy điện Trị An (Đồng Nai), trong khi Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) triển khai 3 công trình quan trọng gồm Nền tảng hậu cần Bưu điện, Trung tâm dữ liệu mới và Phòng Truyền thống, hướng tới mục tiêu chuyển đổi số toàn diện.

Sáng 19-8, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức lễ khánh thành, hòa lưới thành công tổ máy số 1 (công suất 240MW) Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng.

Tổ máy phát điện vào lúc 4 giờ 27 phút cùng ngày, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Dự án được xây dựng tại bờ phải đập thủy điện Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ), có tổng công suất 480MW, sản lượng bình quân 488,3 triệu kWh/năm, tổng vốn đầu tư hơn 9.220 tỷ đồng. Khi hoàn thành, công trình sẽ tăng khả năng phát công suất phủ đỉnh cho hệ thống điện quốc gia, tận dụng tối đa nguồn nước mùa lũ để phát điện, góp phần điều tiết, chống lũ, cấp nước và giảm chi phí vận hành.

Các đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành tổ máy số 2 trong tháng 10-2025 và đưa toàn bộ công trình vào vận hành cuối năm nay.

* Cùng ngày, tại Hà Nội, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã tổ chức khởi công, khánh thành 3 công trình quan trọng, gồm: Nền tảng hậu cần Bưu điện, Trung tâm dữ liệu mới, Phòng Truyền thống Bưu điện Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long phát biểu tại lễ khởi công, khánh thành 3 công trình quan trọng của Vietnam Post

Theo ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vietnam Post, việc khởi công, khánh thành 3 công trình lần này là dấu mốc quan trọng, khẳng định khát vọng đổi mới và tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp trong tiến trình góp phần xây dựng chính phủ số, xã hội số và kinh tế số.

Trong đó, Nền tảng hậu cần Bưu điện được xem là dự án trọng điểm, hướng đến hiện đại hóa và chuyển đổi số toàn diện các hoạt động bưu chính, logistics, thương mại điện tử và phân phối. Nền tảng tích hợp đồng bộ các phân hệ: quản lý đơn hàng đa kênh, vận chuyển, chia chọn, kho bãi thông minh, tài chính thanh toán... tạo thành hệ thống thống nhất, tự động hóa, giúp tối ưu vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Đồng thời, hệ thống cho phép phân tích, ra quyết định dựa trên dữ liệu lớn, đáp ứng các chuẩn quốc tế trong lĩnh vực logistics.

Dự kiến, Nền tảng hậu cần Bưu điện sẽ hoàn thành trước ngày 30-4-2026, đưa Vietnam Post trở thành doanh nghiệp logistics 4.0 tiên phong, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thương mại điện tử xuyên biên giới.

Song song đó, Trung tâm dữ liệu mới được khởi công nhằm xây dựng hạ tầng chuyển đổi số toàn diện cho Vietnam Post. Trung tâm được thiết kế theo chuẩn quốc tế, kết nối mạng đa tuyến tốc độ cao, bảo đảm an toàn và khả năng hoạt động liên tục 24/24 giờ. Hạ tầng công nghệ điện toán đám mây không chỉ phục vụ nội bộ, mà còn mở ra khả năng cung cấp dịch vụ điện toán đám mây công cộng và đa đám mây cho doanh nghiệp, khách hàng trong tương lai.

* Cũng trong sáng 19-8, tại xã Trị An (tỉnh Đồng Nai), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức lễ khởi công Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng.

Khởi công xây dựng Nhà máy Thủy điện Trị An (tỉnh Đồng Nai). Ảnh: QUỐC HÙNG

Dự án có tổng mức đầu tư gần 3.900 tỷ đồng, do EVN làm chủ đầu tư. Công trình sẽ xây dựng thêm 2 tổ máy với tổng công suất 200MW, sản lượng điện trung bình hàng năm khoảng 200 triệu kWh. Dự án đấu nối vào trạm phân phối 220kV hiện hữu, góp phần bổ sung nguồn điện quan trọng cho hệ thống điện quốc gia và khu vực miền Nam.

Các địa biểu dự lễ khởi công. Ảnh: XUÂN TRUNG

Nhà máy Thủy điện Trị An hiện hữu được xây dựng từ năm 1984 và hoàn thành năm 1991 với 4 tổ máy, công suất thiết kế 400MW. Gần 40 năm qua, công trình không chỉ là nguồn cung cấp điện ổn định mà còn đóng vai trò quan trọng trong điều tiết lũ, cấp nước, bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng hạ lưu sông Đồng Nai.

Dự án mở rộng có quy mô diện tích khoảng 94,63ha, phần lớn đã hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng. Cùng với đó, công trình cầu Hiếu Liêm và tuyến đường kết nối đang được đẩy nhanh thi công, phục vụ vận chuyển vật tư, thiết bị và nhu cầu đi lại của người dân.

Ngay sau khi khởi công đơn vị thi công triển khai thực hiện dự án. Ảnh: XUÂN TRUNG

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cam kết tỉnh sẽ đồng hành cùng chủ đầu tư và các nhà thầu, tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn. Đồng thời, ông kêu gọi người dân vùng dự án tiếp tục đồng thuận, chia sẻ vì mục tiêu phát triển chung.

Khi hoàn thành và đưa vào vận hành, Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng sẽ góp phần tăng khả năng huy động công suất, tận dụng hiệu quả nguồn nước, giảm phát thải khí nhà kính, kéo dài tuổi thọ các tổ máy hiện hữu và thúc đẩy chiến lược phát triển năng lượng xanh, bền vững của Việt Nam, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

QUỐC HÙNG - XUÂN TRUNG - PHÚC HẬU - MINH KHANG