Tối nay 1-9, sân Mỹ Đình rực sáng với “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Tối nay 1-9, "đại tiệc" nghệ thuật quốc gia “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” sẽ diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Hình ảnh tổng duyệt chương trình tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Ảnh: SChanel

Đây là sự kiện chính trị - văn hóa trọng đại, đánh dấu mốc son kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, đồng thời tôn vinh hành trình xây dựng, phát triển đất nước trong suốt tám thập kỷ qua.

Chương trình có quy mô hoành tráng bậc nhất, kéo dài 180 phút với kịch bản dàn dựng công phu gồm 3 chương: Con đường Độc lập - Thống nhất; Khát vọng Tổ quốc; Tổ quốc tôi, chưa đẹp thế bao giờ. Mỗi chương là một lát cắt lịch sử, đưa khán giả ngược dòng thời gian từ ngày giành độc lập, thống nhất đất nước, đến công cuộc đổi mới, hội nhập, và khát vọng vươn lên của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Với sự tham gia của gần 3.000 nghệ sĩ chuyên và không chuyên, chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu nhiều thế hệ như: NSND Thanh Lam, NSƯT Đăng Dương, Trọng Tấn, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Đen Vâu, Soobin Hoàng Sơn, Mono, nhóm Oplus, Ngũ Cung… Sự kết hợp giữa âm nhạc, múa, mỹ thuật, công nghệ sân khấu và hiệu ứng đặc biệt hứa hẹn tạo nên đại tiệc nghệ thuật chưa từng có.

Lần đầu tiên, sân Mỹ Đình được biến thành “sân khấu mở” với công nghệ mapping 3D, hệ thống âm thanh vòm đa tầng, màn LED siêu nét và pháo hoa nghệ thuật. Kỹ thuật trình chiếu đa phương tiện sẽ tái hiện sinh động những dấu mốc lịch sử, biểu tượng văn hóa và hình ảnh đất nước, giúp khán giả như được “sống lại” cùng hành trình 80 năm của dân tộc.

Đây là “điểm hẹn” của gần 20.000 khán giả tại Mỹ Đình, với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng đông đảo nhân dân và kiều bào. Chương trình do Bộ VH-TT-DL chỉ đạo, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam thực hiện, phối hợp với các đơn vị nghệ thuật lớn trên cả nước.

Sự kiện sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1, VOVTV và phát trực tuyến trên nền tảng số của Bộ VH-TT-DL.

“80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” không chỉ là một đêm nghệ thuật, mà còn là lời tri ân với Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào chiến sĩ cả nước đã hy sinh vì độc lập, tự do. Đồng thời, đây cũng là thông điệp mạnh mẽ khẳng định khát vọng đổi mới, sáng tạo, xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc trong thời đại hội nhập toàn cầu.

MAI AN