Trao quà chăm lo trẻ mồ côi do dịch Covid-19

Trao quà từ chương trình "Vòng tay yêu thương" đến trẻ mồ côi

Hoạt động nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và 81 năm ngày thành lập Cục Hậu cần Bộ Tổng tham mưu.

Chương trình đã trao quà (gồm tiền mặt và quà) chăm lo 50 trẻ mồ côi do dịch Covid-19. Thông qua chương trình, Hội LHPN Thành phố mong muốn sẻ chia phần nào những khó khăn, mang lại hơi ấm và động viên trẻ vững bước đến trường.

Đại tá Trần Văn An, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Cơ quan đại diện phía Nam, Cục Hậu cần, Bộ Tổng tham mưu chia sẻ, những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng là tấm lòng của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong cơ quan đại diện phía Nam, Cục Hậu cần Bộ Tổng tham mưu; đồng thời thể hiện tinh thần, trách nhiệm và tình cảm của người quân nhân đối với cộng đồng.

Trao quà chăm lo trẻ tại chương trình

“Tôi mong các cháu hiểu rằng, các cháu không đơn độc. Các cháu luôn nhận được sự quan tâm của thầy cô, các cô chú đang chăm sóc, cộng đồng và những tấm lòng nhân ái. Dù hoàn cảnh còn khó khăn, mong các cháu giữ vững niềm tin, chăm ngoan, đoàn kết, cố gắng học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ và trở thành những công dân có ích”, Đại tá Trần Văn An nhắn gửi.

Niềm vui của trẻ mồ côi khi nhận phần quà chăm lo ý nghĩa từ chương trình "Vòng tay yêu thương"

Tại chương trình, Hội LHPN TPHCM và cơ quan đại diện phía Nam, Cục Hậu cần Bộ Tổng tham mưu đã ký kết chương trình phối hợp chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2026 – 2030.

Hai đơn vị sẽ tăng cường đoàn kết quân - dân, củng cố thế trận lòng dân vững chắc; đồng thời đẩy mạnh phối hợp thực hiện công tác an sinh xã hội, huy động nguồn lực chăm lo phụ nữ, trẻ em, gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM.

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