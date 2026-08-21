Quyết định về kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương năm 2026

Sáng 21-8, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 835 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương năm 2026, đợt 3.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra số 835, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MINH HẢI

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cho biết trên cơ sở các báo cáo và kết quả làm việc cụ thể với các đơn vị theo kế hoạch, đoàn kiểm tra sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá các nội dung thuộc phạm vi kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra đề nghị các đơn vị thuộc Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục rà soát kỹ, cụ thể hơn các nội dung theo đề cương; đồng thời tiếp thu ý kiến của các thành viên đoàn kiểm tra để hoàn thiện báo cáo, bảo đảm kết quả kiểm tra, giám sát đầy đủ, khách quan, phục vụ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương theo quy định.



Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MINH HẢI

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cũng đề nghị các đơn vị chủ động, tích cực phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời bày tỏ tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ và kinh nghiệm của các đơn vị thuộc Bộ Công an, Đoàn kiểm tra sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết nội dung kiểm tra, giám sát đợt 3 tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ và kiểm tra việc thực hiện các kết luận qua các đợt kiểm tra, giám sát trước của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: MINH HẢI

Trước đó, các đoàn kiểm tra, giám sát số 4 và số 26 đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương trong đợt 1 và đợt 2.

Sau khi Bộ Chính trị ban hành các kết luận, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện; tập trung tháo gỡ nhiều vấn đề mới, khó, những “điểm nghẽn”, đồng thời kịp thời giải quyết các kiến nghị của các tổ chức đảng.

MINH HẢI