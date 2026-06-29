Tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung, đổi mới các quy định về công tác cán bộ

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Phạm Thành Kiên thông tin, TPHCM xác định dữ liệu là "tài sản cốt lõi" của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, nên đã tập trung triển khai chiến dịch làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng và đảng viên trên toàn thành phố.

Chiều 29-6, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Phạm Thành Kiên báo cáo tham luận tại hội nghị. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

TPHCM lấy dữ liệu làm nền tảng

Tham luận tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Phạm Thành Kiên cho biết, TPHCM có quy mô tổ chức đảng và số lượng đảng viên lớn nhất cả nước. Thực tế này đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện. Theo đồng chí, quan điểm xuyên suốt của thành phố là lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy quy trình làm trọng tâm, lấy hiệu quả phục vụ cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên làm thước đo của chuyển đổi số.

Đối với ngành Tổ chức xây dựng Đảng, trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Tổ chức Thành ủy đã tập trung triển khai chuyển đổi số theo phương châm làm những việc thiết thực, tạo chuyển biến thực chất.

Theo đó, Thành phố cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương bằng kế hoạch, lộ trình và phân công trách nhiệm rõ ràng theo phương châm "6 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả) và 1 đầu mối theo dõi xuyên suốt quá trình thực hiện. Mỗi nhiệm vụ đều xác định rõ đơn vị chủ trì, sản phẩm đầu ra và cơ chế kiểm tra, giám sát, tạo sự thống nhất trong toàn ngành. Thành phố cũng đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an toàn thông tin.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

TPHCM xác định dữ liệu là "tài sản cốt lõi" của ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Vì vậy, đã tập trung triển khai chiến dịch làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng và đảng viên trên toàn thành phố.

Nhờ chuẩn hóa dữ liệu trên hệ thống, đến nay TPHCM có tỷ lệ tổ chức đảng đúng loại hình đạt 100%, tỷ lệ làm sạch dữ liệu đảng viên đạt 99%, với gần 394.000 đảng viên được quản lý trên cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0. Thành phố đẩy mạnh sử dụng đồng bộ các nền tảng số như Hệ thống điều hành tác nghiệp của Đảng, Sổ tay đảng viên điện tử và 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử. Đến nay, đã ký số toàn trình 842 văn bản, tỷ lệ đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử đạt trên 92%; hơn 90% chi bộ tổ chức họp trên hệ thống; hệ thống ghi nhận hơn 657.000 hồ sơ điện tử, trong đó chủ yếu là thu, nộp đảng phí.

Ban Tổ chức Thành ủy cũng chỉ đạo rà soát toàn bộ quy trình nghiệp vụ trong công tác tổ chức xây dựng Đảng theo hướng chuẩn hóa, đơn giản hóa và xác định rõ trách nhiệm ở từng khâu. Đến nay, 12 quy trình nghiệp vụ nội bộ đang được hoàn thiện, tạo cơ sở để khi các phần mềm chuyên ngành của Trung ương được triển khai, Thành phố có thể tiếp nhận và vận hành ngay, bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

Hội nghị được trực tuyến đến các điểm cầu trên cả nước. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ tới

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung hoàn thành 24 đề án theo chương trình làm việc của Trung ương và 7 đề án mới, khó, tác động lâu dài vừa được Bộ Chính trị thống nhất. Đặc biệt, cần sớm trình Hội nghị Trung ương 3 ban hành kết luận sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổng thể hệ thống chính trị và chính quyền 3 cấp, tiến tới sắp xếp biên chế giai đoạn 2027-2031 gắn chặt với vị trí việc làm.

Đồng chí yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tập trung tham mưu rà soát, điều chỉnh cán bộ cấp chiến lược từ nay đến cuối nhiệm kỳ, đồng thời chuẩn bị công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ Đại hội XV và xa hơn.

Các đại biểu dự điểm cầu TPHCM. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Cùng với đó, tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Đồng chí cũng lưu ý ngành Tổ chức xây dựng Đảng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong toàn ngành.

THU HƯỜNG