Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, bản lĩnh trong giai đoạn mới

Chiều 25-4, tiếp tục chuyến thăm, làm việc tại Đà Nẵng , Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP Đà Nẵng về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và một số nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP Đà Nẵng

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Minh Trí, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an...

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, sau hợp nhất, Đà Nẵng có diện tích gần 12.000km², dân số khoảng 3,2 triệu người với nhiều đặc thù riêng.

Tuy nhiên, sự chênh lệch phát triển giữa khu vực miền núi và đô thị còn lớn. Toàn thành phố vẫn còn 37 xã khó khăn, chủ yếu ở vùng giáp biên giới Lào, nơi hạ tầng, sinh kế còn hạn chế.

TP Đà Nẵng có nhiều tiềm năng phát triển. Thành phố đang hoàn thiện quy hoạch tổng thể với tầm nhìn dài hạn, xác định các trụ cột gồm công nghiệp công nghệ cao, logistics, du lịch - dịch vụ chất lượng cao và nông nghiệp.

Các khu công nghiệp tiếp tục được mở rộng; lĩnh vực công nghệ cao định hướng vào vi mạch, công nghệ thông tin. Hệ thống logistics từng bước hình thành, gắn với các dự án cảng biển quy mô lớn, góp phần tăng cường liên kết vùng. Du lịch tiếp tục là ngành mũi nhọn, hướng tới trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao của khu vực.

Thường trực Thành ủy TP Đà Nẵng tặng quà lưu niệm đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá, trong bối cảnh phải triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ lớn, mới và khó, TP Đà Nẵng vẫn giữ vững ổn định, duy trì nhịp độ phát triển và đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đà Nẵng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, nâng cấp mô hình tăng trưởng, định vị rõ hướng hiện đại, dựa trên đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Về nhiệm vụ trọng tâm, Đà Nẵng cần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững đoàn kết, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thành phố tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, cơ chế phân cấp, phân quyền; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là ở cơ sở.

Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của bộ máy; hoàn thiện hệ thống dữ liệu, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, đổi mới quy trình xử lý công việc trên môi trường số, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo.

Trong công tác cán bộ, cần đánh giá đúng người, đúng việc; khuyến khích, trọng dụng cán bộ có tư duy đổi mới, năng lực thực thi; mạnh dạn sử dụng cán bộ trẻ, đồng thời có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.

Về quy hoạch, Đà Nẵng phải tổ chức lại không gian phát triển theo hướng hiện đại, đồng bộ, có tính liên kết vùng; quy hoạch phải đi trước một bước, trở thành công cụ dẫn dắt phát triển; khẩn trương hoàn thành các quy hoạch theo hướng tích hợp, chất lượng cao, tầm nhìn dài hạn.

Trong phát triển kinh tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Đà Nẵng tập trung mục tiêu tăng trưởng nhanh nhưng bền vững, thực chất; mô hình tăng trưởng phải dựa trên năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chất lượng nguồn nhân lực.

Thành phố cần ưu tiên các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như dịch vụ chất lượng cao, du lịch quốc tế, công nghiệp công nghệ cao; phát triển đội ngũ doanh nghiệp đủ năng lực tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Về hạ tầng, ưu tiên phát triển hạ tầng chiến lược, hạ tầng số và hạ tầng đổi mới sáng tạo; tập trung các dự án trọng điểm có sức lan tỏa lớn, nâng cao năng lực kết nối. Việc lựa chọn dự án phải bảo đảm hiệu quả tổng thể, tránh dàn trải.

Song song đó, Đà Nẵng phải phát triển hài hòa văn hóa, xã hội, con người và môi trường; chú trọng an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, phát triển giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, nhất là ở vùng khó khăn; phát triển đô thị xanh, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, phát triển.

XUÂN QUỲNH