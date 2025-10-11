Chính trị

Đối ngoại

Trao quyết định phong hàm Đại sứ và bổ nhiệm các Đại sứ Việt Nam ở nước ngoài

SGGP

Ngày 10-10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã trao quyết định phong hàm Đại sứ và bổ nhiệm các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Chủ tịch nước Lương Cường với các cán bộ được phong hàm Đại sứ và bổ nhiệm trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch nước Lương Cường với các cán bộ được phong hàm Đại sứ và bổ nhiệm trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: TTXVN.

Theo quyết định, Chủ tịch nước đã phong hàm Đại sứ bậc hai cho đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Đại sứ bậc một cho các đồng chí: Phạm Thị Kim Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài; Nguyễn Quang Trung, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại TP Vancouver, Canada; Phạm Hoàng Kim, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique; Đỗ Sơn Hải, Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đồng thời, Chủ tịch nước bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các nước Bồ Đào Nha và Iceland.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu các đồng chí vừa được phong hàm và bổ nhiệm cần tiếp tục quán triệt, nắm chắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24-1-2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; cùng với ngành ngoại giao nói chung làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu, dự báo chiến lược từ sớm, từ xa, đề xuất kịp thời với Đảng và Nhà nước về các quyết sách, chủ trương lớn, quan trọng đối với quan hệ của Việt Nam và đối tác.

Chủ tịch nước Lương Cường cũng đề nghị các đồng chí được phong hàm và bổ nhiệm cần dành ưu tiên thỏa đáng thúc đẩy, tìm kiếm và kết nối hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, y tế... hướng tới các mục tiêu phát triển đất nước.

BÍCH QUYÊN

Từ khóa

Phạm Hoàng Kim Đỗ Sơn Hải Phạm Thị Kim Hoa Phong hàm Tổng Lãnh sự Việt Nam Nghị quyết số 59-NQ/TW Nguyễn Quang Trung Lương Cường Nguyễn Mạnh Cường Vancouver

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn