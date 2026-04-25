Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại TP Đà Nẵng

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026), sáng 25-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, cùng đoàn công tác Trung ương đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm TP Đà Nẵng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ

Cùng dự lễ dâng hương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, TP Đà Nẵng và Quân khu 5.

Trong không khí trang nghiêm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác đã dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí với tinh thần yêu nước nồng nàn, đoàn kết một lòng, không quản gian khổ, kiên cường chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tại Đài tưởng niệm TP Đà Nẵng

Hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, dũng cảm chiến đấu, hy sinh trên khắp các chiến trường của đất nước để bảo vệ độc lập tự do, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Mễ. Ảnh: TTXVN

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Mễ (SN 1924, có chồng và 1 con trai là liệt sĩ) đang sống ở phường Hòa Cường (TP Đà Nẵng).

XUÂN QUỲNH