Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam sẽ viết tiếp những chương mới rực rỡ trong hành trình phát triển

Quán triệt tư tưởng “dân là gốc”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cam kết phát huy vai trò chủ thể và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng đến mục tiêu cao nhất là nhân dân được thụ hưởng thành quả phát triển.

Nhận được sự tín nhiệm cao của các đại biểu Quốc hội khóa XVI tại kỳ họp đầu tiên, Tổng Bí thư Tô Lâm đã được bầu giữ chức Chủ tịch nước. Sau khi được bầu, đồng chí Tô Lâm đã tuyên thệ nhậm chức.

Quang cảnh hội trường Diên Hồng lúc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức, sáng 7-4-2026. Ảnh: QUANG PHÚC

“Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”, Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu trước Quốc hội, sáng 7-4-2026. Ảnh: QUANG PHÚC

Sau lễ tuyên thệ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu trước Quốc hội. Trước Quốc hội và nhân dân, đồng chí khẳng định việc đảm nhiệm trọng trách Tổng Bí thư và Chủ tịch nước là vinh dự hết sức lớn lao, đồng thời là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng.

Đồng chí bày tỏ cam kết sẽ cùng toàn Đảng, toàn dân đưa con thuyền cách mạng sớm về đích, hoàn thành tâm nguyện của Bác Hồ và khát vọng của dân tộc.

Nêu rõ những ưu tiên hàng đầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết sẽ giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân. Đối với hệ thống chính trị, sẽ tập trung xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Về đường hướng phát triển, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Xác lập mô hình tăng trưởng mới với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, phát triển toàn diện con người Việt Nam, phát triển nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; hoàn thiện mô hình, cơ chế, chính sách quản lý và phát triển xã hội hiện đại, toàn diện, bao trùm, bền vững”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng khẳng định sẽ đưa công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế lên tầm cao mới, với phương châm “bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc” trên nền tảng hòa bình, độc lập, tự chủ; ưu tiên tăng cường tiềm lực, thực hiện tự chủ chiến lược, xây dựng lực lượng vũ trang tinh nhuệ để “chủ động loại trừ từ sớm, từ xa mọi nguy cơ”, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Quán triệt sâu sắc tư tưởng “dân là gốc”, đồng chí Tô Lâm cam kết phát huy vai trò chủ thể và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng đến mục tiêu cao nhất là nhân dân được thụ hưởng thành quả phát triển. “Mọi chính sách đều phải đặt người dân làm trung tâm”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Kết thúc bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ quyết tâm hành động vì tương lai lâu dài, không để đất nước tụt hậu và nhân dân mất cơ hội phát triển.

“Với sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, nhất định Việt Nam sẽ viết tiếp những chương mới rực rỡ trong hành trình phát triển, hoàn thành các mục tiêu chiến lược đã đề ra”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.

ANH PHƯƠNG