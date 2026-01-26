Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

Sáng 26-1, ngay sau lễ đón chính thức ở Phủ Chủ tịch, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Tham dự cuộc hội đàm có đoàn đại biểu cấp cao hai nước.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 26 đến 27-1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại Trụ sở Trung ương Đảng, sáng 26-1. Ảnh: QUANG PHÚC

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng với cả hai nước khi Lào vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và đồng chí Thongloun Sisoulith tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XII; Việt Nam cũng vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đồng chí Tô Lâm tiếp tục được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trước khi tiến hành hội đàm. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi sâu rộng về chủ trương, chính sách lớn trong Nghị quyết Đại hội mỗi Đảng, tình hình mỗi nước, tình hình thế giới và khu vực; phương hướng thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới.

Hai bên nhất trí rằng, trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, việc hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào tiếp tục tăng cường đoàn kết, gắn bó, tin cậy chính trị và phối hợp chặt chẽ càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Quang cảnh hội đàm. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Thongloun Sisoulith được bầu lại làm Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; đồng thời bày tỏ trân trọng và đánh giá cao việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đến Việt Nam là quốc gia đầu tiên thăm trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ngay sau thành công tốt đẹp của Đại hội nhiệm kỳ mới của mỗi Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, chuyến thăm có ý nghĩa và dấu mốc lịch sử, thể hiện sâu sắc sự coi trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước Lào và cá nhân đồng chí Thongloun Sisoulith với mối quan hệ Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội đàm. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, đưa quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới; khẳng định quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước trong việc gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã dành tình cảm nồng ấm và sự đón tiếp trọng thị, thắm tình anh em đối với đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm cấp nhà nước Lào tháng 12-2025.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith phát biểu tại hội đàm. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đánh giá cao những thành quả to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong suốt 80 năm xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là những thành tựu nổi bật đạt được sau 40 năm đổi mới, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XIII; nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử quan trọng trong việc xác định đường lối và nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chúc mừng đồng chí Tô Lâm được Đảng tín nhiệm tiếp tục bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, thể hiện sự tin tưởng cao độ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ tin tưởng sâu sắc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm.

Quang cảnh hội đàm. Ảnh: QUANG PHÚC

Quang cảnh hội đàm. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đối với công cuộc xây dựng, đổi mới và bảo vệ đất nước Lào; tin tưởng chắc chắn, trên cơ sở phát huy những thành tựu to lớn và kinh nghiệm quý báu sau 40 năm đổi mới, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ X, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Trong trao đổi, hai nhà lãnh đạo khẳng định, việc bổ sung nội hàm “gắn kết chiến lược” vào khuôn khổ quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong năm 2025 là bước phát triển mới, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, tạo nền tảng chính trị vững chắc để đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững; góp phần vào ổn định chính trị, thực hiện mục tiêu phát triển và nâng cao vị thế của mỗi nước.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh, trong bối cảnh hai Đảng vừa tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ mới, mở ra giai đoạn phát triển mới với những định hướng chiến lược lâu dài, việc tiếp tục tăng cường gắn kết chiến lược, làm sâu sắc và thực chất hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng và cấp thiết; khẳng định đây không chỉ là yêu cầu khách quan xuất phát từ lợi ích căn bản, lâu dài của mỗi nước, mà còn là trách nhiệm chính trị chung của hai Đảng trong việc kế thừa, gìn giữ và phát triển tài sản chung vô giá mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng trong giai đoạn phát triển mới, hai bên cần cụ thể hóa, tổ chức đồng bộ, hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và Tuyên bố chung Việt Nam - Lào ở vị trí trung tâm, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa tầm nhìn chiến lược với hành động cụ thể.

Quang cảnh hội đàm. Ảnh: QUANG PHÚC

Kết thúc hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến lễ ký, trao đổi văn kiện hợp tác giữa Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến lễ ký, trao đổi văn kiện hợp tác giữa Đảng bộ, chính quyền Thủ đô Hà Nội và Đảng bộ, chính quyền Thủ đô Viêng Chăn. Ảnh: QUANG PHÚC

TRẦN BÌNH