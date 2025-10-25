Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

Chính trị

Ngày 25-10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp tham dự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Thủ đô Hà Nội.

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trực tiếp và cùng đoàn đại biểu Lào sang dự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng; tin tưởng chắc chắn rằng, sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào sẽ góp phần quan trọng vào thành công chung của sự kiện.

Doan TBT-CTN Lao 1.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại trụ sở Trung ương Đảng, ngày 25-10. Ảnh: QUANG PHÚC
Doan TBT-CTN Lao 3.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại trụ sở Trung ương Đảng, ngày 25-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được trong thời gian qua, nhất là công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, sửa đổi Hiến pháp và cải cách bộ máy, tạo xung lực mới trong việc đề ra chủ trương, định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới, nhằm đảm bảo giữ vững độc lập tự chủ, ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội.

Doan TBT-CTN Lao 8.jpg
Quang cảnh cuộc tiếp. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện công cuộc đổi mới của Lào; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và ưu tiên cao nhất hỗ trợ Lào tổ chức thành công các sự kiện trọng đại của đất nước.

Doan TBT-CTN Lao 5.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc tiếp. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ vui mừng sang tham dự với tư cách khách mời danh dự và chứng kiến Lễ mở ký Công ước Liên hiệp quốc về phòng, chống tội mạng; chúc mừng Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia đàm phán từ đầu và đăng cai tổ chức lễ ký kết, thể hiện rõ chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc coi trọng công tác phòng, chống tội phạm mạng. Công ước sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng bảo đảm an ninh mạng và tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam và Lào cùng các đối tác phát triển bền vững.

Doan TBT-CTN Lao 6.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith phát biểu tại cuộc tiếp Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển không ngừng của Việt Nam qua 40 năm đổi mới. Việt Nam luôn ổn định về chính trị, kinh tế tăng trưởng bền vững, đời sống nhân dân được nâng cao, quốc phòng, an ninh được củng cố và vị thế quốc tế ngày càng được khẳng định; đặc biệt năm 2025 Việt Nam sẽ bước vào nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình cao, tương đương 5.000 USD/người/năm. Những thành quả quan trọng này cho thấy đường lối phát triển hết sức đúng đắn của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển thực chất và toàn diện. Bên cạnh tăng cường hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ tạo đột phá trong hợp tác kinh tế để tương xứng với tầm mức của quan hệ chính trị tốt đẹp; thống nhất thúc đẩy tăng trưởng thương mại song phương, mở rộng kết nối hạ tầng, triển khai hiệu quả các dự án hợp tác chiến lược, qua đó tạo động lực mới cho giai đoạn hợp tác phát triển hiệu quả và bền vững lâu dài, vì lợi ích chung của hai nước.

Doan TBT-CTN Lao 7.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trao đổi tại cuộc tiếp. Ảnh: QUANG PHÚC

Hai nhà lãnh đạo cùng trao đổi về các nội dung hợp tác cụ thể tiếp tục quan tâm chỉ đạo giải quyết thỏa đáng những điểm nghẽn trong công tác triển khai; đề cập đến các biện pháp thiết thực nhằm tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư, hợp tác góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của Lào. Hai bên cũng đã trao đổi về tình hình nội bật mỗi Đảng, mỗi nước gần đây; thăm hỏi và chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại nghiêm trọng do thiên tai, bão lũ gây ra tại Lào và Việt Nam vừa qua.

Doan TBT-CTN Lao 4.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trao đổi các vấn đề cùng quan tâm tại cuộc tiếp. Ảnh: QUANG PHÚC

Hai nhà lãnh đạo nhất trí trong bối cảnh quốc tế đầy biến động và thay đổi nhanh chóng, hai nước cần tăng cường đoàn kết, gắn bó, tăng cường tham vấn, chủ động phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, khu vực, ASEAN; cùng hỗ trợ nhau thực hiện thắng lợi các mục tiêu của mỗi Đảng, mỗi nước, đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc và bầu cử Quốc hội cho nhiệm kỳ mới của mỗi Đảng, mỗi nước.

