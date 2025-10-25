Với nhận thức sâu sắc về giá trị của hòa bình, Việt Nam ủng hộ giải quyết các tranh chấp, xung đột bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế.

Ngày 25-10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres, tại trụ sở Trung ương Đảng, ngày 25-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng Thư ký António Guterres có ý nghĩa đặc biệt, diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc (24-10-1945) và 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2-9-1945). Trong quá trình đó, trải qua 30 năm chiến tranh, 20 năm bị bao vây cấm vận, từ một nước nghèo nàn, nhận viện trợ của Liên hợp quốc, Việt Nam đã trưởng thành, đạt được những thành tựu rất đáng tự hào và đang nỗ lực hết sức mình vì công việc chung, vì hòa bình, phát triển và lợi ích của người dân.

Quang cảnh cuộc tiếp ở Trụ sở Trung ương Đảng. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu như duy trì hòa bình, xử lý xung đột, thúc đẩy phát triển, bảo đảm quyền con người, ứng phó biến đổi khí hậu… Việt Nam ủng hộ giải quyết các tranh chấp, xung đột bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế.

Tổng Bí thư đề nghị Tổng Thư ký hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu hơn trên lĩnh vực này, nhất là tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong bối cảnh xung đột khó lường trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc tiếp. Ảnh: QUANG PHÚC

Cảm ơn Liên hợp quốc và các nước đã tín nhiệm ủng hộ Việt Nam làm thành viên Hội đồng Nhân quyền hai nhiệm kỳ liên tiếp, Tổng Bí thư cho rằng, đây là minh chứng rõ ràng nhất cho những cam kết và thành tựu của Việt Nam trong bảo đảm quyền và lợi ích của nhân dân.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres phát biểu tại cuộc tiếp. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Thư ký António Guterres chia sẻ cảm xúc đặc biệt mỗi lần thăm Việt Nam; bày tỏ sự ngưỡng mộ đặc biệt trước cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam vì độc lập, thống nhất, cũng như đã giúp xóa bỏ chế độ Polpot. Vượt lên mọi khó khăn, thách thức của chiến tranh và bao vây, cấm vận, Việt Nam đã đạt được những thành tựu ngoạn mục và nổi bật không chỉ về tăng trưởng kinh tế mà còn thực hiện nghiêm túc các cam kết về ứng phó biến đổi khí hậu, có vai trò, tiếng nói và đóng góp quan trọng trên cả 3 trụ cột hoạt động của Liên hợp quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Thư ký António Guterres bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ đạt được những mục tiêu lớn đề ra, trong đó có việc đạt tăng trưởng 2 con số trong những năm tới; có vai trò, tiếng nói trọng lượng hơn trên trường quốc tế, đóng góp tích cực cho việc củng cố chủ nghĩa đa phương, cải tổ các thể chế đa phương để các nước đang phát triển và các nước mới nổi có vai trò xứng đáng hơn.

Tổng Thư ký mong Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ cải tổ Liên hợp quốc một cách cân bằng, duy trì các hoạt động hỗ trợ phát triển, nhất là cho các nước đang phát triển, chống hành động đơn phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres trao đổi các vấn đề cùng quan tâm tại cuộc tiếp. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Thư ký António Guterres nhất trí cần củng cố đoàn kết, thúc đẩy đối thoại và hợp tác để ngăn ngừa xung đột, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, trong đó đề cao vai trò của các tổ chức khu vực, nhất là ASEAN, và quan hệ hợp tác ASEAN - Liên hợp quốc, trong đó Liên hợp quốc có thể tham khảo kinh nghiệm ASEAN về phát triển kinh tế năng động, duy trì hòa bình, thúc đẩy đồng thuận.

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ và đánh giá cao những ý kiến và tình cảm tốt đẹp của Tổng Thư ký António Guterres và khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế chung tay xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định, công bằng và phát triển bền vững.

TRẦN BÌNH