Tổng Bí thư Tô Lâm: Với Việt Nam, phát triển nhanh và bền vững là một thực thể thống nhất

Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 7 do Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức, với chủ đề “Việt Nam: Phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới”. Hội thảo khai mạc ở Hà Nội ngày 25-10, diễn ra dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến, thu hút khoảng 1.200 nhà Việt Nam học đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, trải qua lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã hình thành một nền văn hiến lâu đời, lấy lòng dân làm gốc, lấy đạo lý nhân nghĩa làm nền, lấy tinh thần độc lập và tự chủ làm mạch sống. Nói về Việt Nam là nói về văn hóa - một nền văn hóa không chỉ là di sản tinh thần và nghệ thuật, mà còn là năng lực nội sinh để trường tồn.

Văn hóa Việt Nam là kết tinh của bản sắc dân tộc và sự giao thoa với nhân loại; là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh mềm, là “căn cước phát triển” của quốc gia. “Văn hóa Việt Nam là nền văn hóa luôn vận động, luôn đổi mới, luôn mở cửa để tiếp thu tinh hoa bên ngoài, đồng thời giữ vững giá trị cốt lõi bên trong. Chính sức sống ấy đã giúp dân tộc chúng tôi vượt qua chiến tranh, tái sinh sau đổ nát và bước vào thời kỳ phát triển mới với tư thế ngày càng tự tin”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, chủ đề của hội thảo đặt đúng câu hỏi có tính sống còn đối với đất nước Việt Nam lúc này. Đó là làm thế nào để phát triển đất nước nhanh mà vẫn giữ vững ổn định chính trị - xã hội; làm thế nào để tăng trưởng kinh tế mà không đánh đổi công bằng xã hội; làm thế nào để hiện đại hóa đất nước mà không làm tổn hại đến môi trường sinh thái và các giá trị văn hóa, đạo lý của con người Việt Nam; làm thế nào để “hòa nhập mà không hòa tan” vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế quốc tế và nền văn minh nhân loại, để nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, với Việt Nam, phát triển nhanh và bền vững là một thực thể thống nhất. Tăng trưởng chỉ có ý nghĩa nếu từng người dân được hưởng thành quả phát triển theo cách công bằng, an toàn và nhân văn; chất lượng cuộc sống thực của người dân được nâng cao; không ai bị bỏ lại phía sau; tương lai của thế hệ mai sau không bị đánh đổi để đáp ứng lợi ích trước mắt của thế hệ hôm nay. Do đó, Việt Nam chủ trương phát triển dựa trên ba trụ cột gắn bó chặt chẽ với nhau, gồm: phát triển thể chế, chính sách, quản trị quốc gia theo hướng tự chủ chiến lược, hiện đại, minh bạch, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả; phát triển con người Việt Nam toàn diện; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế số, gắn với KH-CN và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá rất cao việc hội thảo lần này không chỉ thảo luận về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật Việt Nam, vốn luôn là thế mạnh truyền thống của cộng đồng nghiên cứu Việt Nam học, mà còn đi sâu vào những chủ đề có tính cấu trúc, có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai đất nước Việt Nam, như: thể chế chính sách, KH-CN, đổi mới sáng tạo, y tế, giáo dục, kinh tế, tư tưởng và chính sách xã hội. “Nói cách khác, các bạn không chỉ nghiên cứu “Việt Nam là ai trong quá khứ”, mà còn đang góp phần trả lời câu hỏi “Việt Nam sẽ là ai trong tương lai”. Đó là một đóng góp vừa mang giá trị học thuật vừa mang giá trị chiến lược”, Tổng Bí thư phát biểu.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, các học giả, các chuyên gia Việt Nam học đã dành nhiều tâm huyết, nhiều năm tháng lao động nghiêm túc, trung thực, khách quan để nghiên cứu về Việt Nam; mong muốn cộng đồng các nhà Việt Nam học tiếp tục đồng hành với đất nước Việt Nam, không chỉ bằng tình cảm mà bằng tri thức khoa học, bằng phân tích chính sách dựa trên chứng cứ khoa học, bằng khuyến nghị cụ thể, thiết thực, có thể triển khai được. Các nghiên cứu về Việt Nam sẽ ngày càng gắn với các vấn đề đang đặt ra một cách cấp bách: già hóa dân số; phát triển y tế cơ sở và an sinh xã hội toàn diện; bảo đảm an ninh năng lượng trong điều kiện cam kết giảm phát thải; bảo vệ chủ quyền số và bản sắc văn hóa trong không gian số; làm thế nào để trí tuệ nhân tạo và tự động hóa phục vụ phát triển con người chứ không loại bỏ con người.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: TTXVN

“Tôi cũng tha thiết đề nghị giới nghiên cứu quốc tế, các nghiên cứu sinh, các nhà khoa học đến Việt Nam nhiều hơn, ở lại Việt Nam lâu hơn, làm việc cùng các đồng nghiệp Việt Nam bình đẳng hơn và lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, từ địa phương, từ cộng đồng, chứ không chỉ nhìn Việt Nam qua các số liệu tổng hợp. Tôi tin rằng Việt Nam là miền đất rất giàu chất liệu khoa học cho những ai quan tâm đến phát triển, chuyển đổi, hiện đại hóa và bền vững”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

TRẦN BÌNH