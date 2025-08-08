Tổng thống Mỹ đề cử người "lấp ghế trống" tại FED

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đề cử Tiến sĩ Stephen Miran, Chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế của Nhà Trắng, vào Hội đồng Thống đốc của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) để thay vị trí Thống đốc FED của bà Adriana Kugler vừa mới từ chức.

Tổng thống Mỹ Donal Trump và Tiến sĩ Stephen Miran. Ảnh: Truth Social

Tổng thống Donald Trump cho biết TS Miran sẽ tiếp quản vị trí của bà Kugler trong Hội đồng Thống đốc FED cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 31-1-2026. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ nêu rõ, trong thời gian chờ đợi sẽ tiếp tục tìm kiếm người thay thế lâu dài, ám chỉ rằng người được đề cử cho nhiệm kỳ 14 năm đầy đủ trong Hội đồng Thống đốc FED có thể là người khác và ông Miran có thể chỉ giữ vai trò tạm quyền.

Việc đề cử ông Miran vào Hội đồng Thống đốc FED (gồm 7 thành viên) cần được Thượng viện Mỹ phê chuẩn. Theo kế hoạch, Thượng viện Mỹ sẽ nhóm họp trở lại sau kỳ nghỉ hè vào tháng 9 tới. Đây là nỗ lực đầu tiên của Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ tổng thống nhằm tái định hình thể chế mà ông đã mạnh tay thúc đẩy để giảm lãi suất.

Ngoài vị trí trống của bà Kugler, nhiệm kỳ của Chủ tịch FED Jerome Powell sẽ kết thúc vào tháng 5-2026. Các ứng cử viên tiềm năng cho vị trí này bao gồm: Thống đốc đương nhiệm Christopher Waller, cựu Thống đốc Kevin Warsh và Giám đốc Hội đồng kinh tế quốc gia Kevin Hassett.

MINH CHÂU