Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Trong bối cảnh giao tranh giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp diễn với các đòn không kích và đáp trả qua lại, Tehran tuyên bố “sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ”.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) công bố ảnh tàu USS Ford phóng máy bay từ vùng biển phía Đông Địa Trung Hải. Ảnh : U.S Central Command

Theo RIA Novosti ngày 2-3, trên Telegram, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao (SNSC) Iran Ali Larijani bác bỏ thông tin của The Wall Street Journal đăng tải cho rằng ông đã thông qua Oman làm kênh trung gian nhằm tìm cách nối lại đàm phán với Washington. Ông khẳng định thông tin này sai sự thật và nhấn mạnh Iran kiên quyết không đàm phán với Mỹ.

Cũng theo kênh Al-Hadath, người đứng đầu khối nghị sĩ Hezbollah tại Quốc hội Lebanon Mohammad Raad được cho là đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nhằm vào các mục tiêu của lực lượng này tại Lebanon. Trước đó, IDF tiến hành không kích đáp trả việc Hezbollah phóng nhiều vật thể bay về phía miền Bắc Israel trong đêm 1-3.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth dự kiến tổ chức họp báo đầu tiên liên quan chiến dịch quân sự mà Mỹ và Israel phối hợp triển khai nhằm vào các mục tiêu của Iran từ ngày 28-2. Lầu Năm Góc cho biết họp báo diễn ra lúc 8 giờ ngày 2-3 (giờ Mỹ, khoảng 20 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam), với sự tham dự của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine.

Nhà Trắng cũng thông báo các quan chức cấp cao Mỹ, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth và Ngoại trưởng Marco Rubio, sẽ báo cáo trước Quốc hội về chiến dịch nhằm vào Iran. Một số nghị sĩ Mỹ yêu cầu chính quyền Tổng thống Donald Trump làm rõ cơ sở pháp lý và mục tiêu chiến lược của chiến dịch này.

HẠNH CHI