Lực lượng Hezbollah tấn công Israel

Ngày 2-3, theo Times of Israel, lực lượng vũ trang Hezbollah tại Lebanon thông báo đã phóng một loạt rocket và máy bay không người lái nhằm vào Israel trong đêm 1-3

Lính cứu hỏa dập hỏa hoạn do rocket tại Beit Shemesh. Ảnh: MDA/ TIMES OF ISRAEL

Hezbollah cho biết hành động này nhằm “bảo vệ Lebanon”, đáp trả các hành động mà lực lượng này gọi là gây hấn của Israel và trả đũa vụ sát hại lãnh tụ tối cao Ali Husseini Khamenei.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho hay đã đánh chặn một rocket phóng từ Lebanon; một số quả khác không bị đánh chặn và rơi xuống khu vực trống trải. IDF khẳng định chưa ghi nhận thiệt hại hoặc thương vong; còi báo động tiếp tục vang lên tại miền Bắc Israel giáp Lebanon do nguy cơ tập kích bằng UAV và rocket.

Cùng ngày, Israel tiến hành không kích thành phố Beirut (Lebanon).

Trong tuyên bố chung ngày 1-3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết ba nước sẽ triển khai các biện pháp cần thiết và tương xứng để bảo vệ lợi ích của mình và đồng minh, trong đó có việc phá hủy năng lực phóng tên lửa và UAV của Iran ngay tại điểm xuất phát.

Tại Tehran, chính quyền Iran thông báo hội đồng lãnh đạo mới đã đi vào hoạt động. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết danh tính lãnh tụ tối cao mới dự kiến công bố trong 24-48 giờ tới.

Trong khi đó, các ngoại trưởng Qatar, Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Oman và Bahrain khẳng định quyền tự vệ sau khi một số mục tiêu dân sự như sân bay, khách sạn bị trúng tên lửa từ Iran. Giới chức UAE cho biết phần lớn tên lửa và UAV đã bị đánh chặn, song một số vẫn gây thương vong và thiệt hại.

PHƯƠNG NAM