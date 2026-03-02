Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch tấn công Iran

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 2-3 cho biết, Tổng Tham mưu trưởng, Trung tướng Eyal Zamir đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Cuộc họp của Bộ Tổng Tham mưu sau vụ phóng tên lửa của Hezbollah vào miền Bắc Israel. Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Israel

Thông báo trên Telegram của IDF nêu rõ, trong cuộc họp đánh giá tình hình với Bộ Tổng Tham mưu vào tối 1-3, Tổng Tham mưu trưởng Eyal Zamir đã thông qua các kế hoạch tiếp tục chiến dịch, nhấn mạnh quân đội Israel “còn nhiều ngày chiến đấu phía trước”.

Trong ngày 2-3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, đã phóng tên lửa nhằm vào Chính phủ Israel tại thành phố Tel Aviv, cũng như các trung tâm quân sự và an ninh ở Haifa, tiến hành cuộc tấn công Đông Jerusalem.

Vệt khói do tên lửa đánh chặn phóng từ hệ thống phòng không của Israel để lại trên bầu trời sau khi chặn tên lửa của Iran tại khu định cư Metula của Israel, nhìn từ làng Qliyaa ở biên giới phía n am Lebanon. Ảnh: DPA

Nhiều thành phố lớn ở vùng Vịnh ghi nhận các vụ nổ lớn tại thủ đô những nước có căn cứ quân sự của Mỹ, như Abu Dhabi và thành phố Dubai của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất, Doha của Qatar, Manama của Bahrain và thủ đô Kuwait của Kuwait.

Cũng ngày 2-3, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun ra tuyên bố lên án các đợt tấn công của Israel nhằm vào lãnh thổ Lebanon, đồng thời cảnh báo bất kỳ ý đồ nào sử dụng Lebanon làm bàn đạp cho các cuộc xung đột ủy nhiệm đều sẽ khiến nước này phải đối mặt với những rủi ro mới.

Tuyên bố được đưa ra sau khi IDF tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah tại thủ đô Beirut và miền Nam Lebanon. Bộ Y tế Lebanon cho biết, các cuộc không kích đã khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và 149 người bị thương.

Theo kênh tin tức Al-Hadath của Saudi Arabia, người đứng đầu khối nghị sĩ của lực lượng Hezbollah tại Quốc hội Lebanon, ông Mohammad Raad, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel. Hezbollah chưa lên tiếng trước thông tin này.

HẠNH CHI