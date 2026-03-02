Nhiều máy bay chiến đấu Mỹ rơi tại Kuwait

Máy bay chiến đấu của Mỹ đã rơi tại Kuwait vào sáng 2-3 (giờ địa phương), trong bối cảnh chiến dịch tấn công đáp trả của Iran tại vùng Vịnh bước sang ngày thứ ba.

Máy bay chiến đấu của Mỹ bị bắn rơi tại Kuwait. Ảnh: CNN

Hãng tin CNN dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Kuwait nêu rõ: “Một số máy bay chiến đấu của Mỹ đã rơi. Xác nhận toàn bộ thành viên phi hành đoàn đều sống sót. Lực lượng chức năng đã lập tức triển khai hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, sơ tán các thành viên phi hành đoàn và đưa họ tới bệnh viện để điều trị y tế”.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận, có thể sẽ có thêm thương vong cho phía Mỹ sau khi 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Kuwait.

Cùng ngày, Đại sứ quán Mỹ tại Bahrain ra tuyên bố cảnh báo “các nhóm khủng bố” đang chuẩn bị tấn công công dân Mỹ và khuyến cáo họ tránh các khách sạn.

chính phủ Anh đang khẩn trương xây dựng các phương án sơ tán công dân quy mô lớn khỏi khu vực Trung Đông bằng cả 3 đường hàng không, đường bộ và đường biển. Giới chức Anh ước tính hiện có ít nhất 200.000 công dân nước này đang ở Trung Đông, bao gồm nhiều người đi du lịch hoặc quá cảnh.

Một máy bay chiến đấu F-15 của Không quân Israel cất cánh từ một căn cứ không quân ở Israel để thực hiện các cuộc tấn công vào Iran. Ảnh: ﻿IDF

Cũng trong ngày 2-3, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) thông báo đóng cửa Đại sứ quán tại Tehran và triệu hồi Đại sứ, sau khi cáo buộc Iran tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái vào vùng Vịnh gây thương vong.

Theo Bộ Ngoại giao UAE, Iran đã nhắm vào các địa điểm dân sự, bao gồm các khu dân cư, sân bay, cảng biển và cơ sở dịch vụ, gây nguy hiểm cho người dân.

Tin liên quan Mỹ tuyên bố phá hủy 9 chiến hạm của Iran

KHÁNH HƯNG