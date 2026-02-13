Không gian ảo, tết ấm thật

Công nghệ đang trở thành một phần quen thuộc trong không khí đón xuân mới. Sự hiện diện này không làm nhạt ý nghĩa thiêng liêng của những ngày Tết Nguyên đán mà ngược lại, giúp gắn kết mọi người hơn dù cách trở địa lý, chưa có điều kiện về bên nhau sum vầy.

Sự thay đổi rõ rệt nhất hiện diện ngay trong nghi thức mừng tuổi truyền thống. Thay cho việc trao tay những phong bao màu đỏ, giờ đây, người thân có thể gửi gắm những lời chúc “an khang thịnh vượng” hay “cung hỉ phát tài” chỉ bằng vài thao tác chạm nhẹ trên màn hình điện thoại.

Công nghệ mang lại hơi ấm đoàn viên tại Chiết Giang, Trung Quốc. ẢNH: XINHUA

Tại các quốc gia như Trung Quốc, Singapore hay Malaysia, xu hướng số hóa hồng bao (e-hongbao) thông qua các ứng dụng WeChat Pay, Alipay hay ví điện tử MAE đã trở thành một hiện tượng văn hóa mới. Dù được thực hiện trên không gian số, lì xì điện tử vẫn bảo tồn vẹn nguyên các giá trị cốt lõi với giao diện màu đỏ may mắn cùng những lời chúc trang trọng. Sự tinh tế còn nằm ở ý nghĩa của các con số: số tiền 8,88NDT(1,25USD) thường được lựa chọn nhiều nhất vì biểu trưng cho sự may mắn, tiếp đến là 6,66NDT (0,93USD) mang ý nghĩa “tuyệt vời”, hay 5,2NDT (0,74USD) như một thông điệp “tôi yêu bạn” đầy ngọt ngào.

Đặc biệt tại thị trường Trung Quốc, dịp tết năm nay còn chứng kiến cuộc đua đầy sôi động của các “gã khổng lồ” công nghệ. Alibaba, Tencent và Baidu đã triển khai những chiến dịch tặng tiền mặt quy mô lớn dưới hình thức lì xì kỹ thuật số để thu hút người dùng. Điểm nhấn đáng chú ý là ứng dụng Qwen của Alibaba với gói ngân sách lên tới 3 tỷ NDT (khoảng 430 triệu USD) bắt đầu phân phát từ ngày 6-2. Không hề kém cạnh, Tencent cũng tung ra 1 tỷ NDT (144 triệu USD) thông qua ứng dụng Yuanbao với giải thưởng cá nhân lên đến 10.000NDT (1.444USD), trong khi Baidu chi 500 triệu NDT (72 triệu USD) kèm theo các phần quà giá trị như iPhone và tivi.

Bằng cách khuyến khích người dùng tương tác với chatbot về các chủ đề kỳ nghỉ để nhận quà, các tập đoàn này không chỉ kích cầu sử dụng mà còn khéo léo tạo đà cho việc ra mắt các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mới. Sự kết hợp giữa nét đẹp truyền thống và hơi thở công nghệ đã tạo nên một bức tranh Tết hiện đại, vừa sôi động vừa ấm áp tình thân.

Lì xì điện tử mang lại nhiều tiện ích nhưng không phải vì thế mà truyền thống bị bỏ rơi. Nhiều người Trung Quốc vẫn bày tỏ sự trân trọng đặc biệt đối với cảm giác trao và nhận bao lì xì giấy. Bên cạnh ý nghĩa văn hóa, một số người cũng cho rằng lì xì giấy đảm bảo an toàn hơn do tránh được những rủi ro lừa đảo tiềm ẩn trên mạng.

Ngay cả việc chuẩn bị và giải trí ngày tết cũng có sự chuyển động sang không gian số. Việc mua sắm đồ dùng, quà biếu hay hoa tết nay phần lớn diễn ra trên các nền tảng thương mại điện tử, giúp tiết kiệm thời gian và công sức. Đặc biệt tại Trung Quốc, thế hệ Gen Z (sinh từ 1997 đến 2012) đang là đối tượng tiêu dùng chủ đạo thúc đẩy mạnh mẽ thương mại điện tử vào dịp tết. Nhiều nền tảng thương mại điện tử và công ty chuyển phát nhanh làm xuyên tết, khiến cả những người lớn tuổi vốn lâu nay hoài nghi cũng phải đổi ý và đón nhận sự tiện lợi của loại hình mua sắm trực tuyến này.

Công nghệ còn mở ra những cánh cửa mới, tái định hình cách thức thế hệ trẻ trải nghiệm tết thông qua các sự kiện ảo và những ý tưởng tiếp thị đầy sáng tạo. Trong những năm gần đây, các thương hiệu công nghệ lớn của Trung Quốc tiên phong trong việc đưa Tết Nguyên đán vào không gian số với nhiều hình thức phong phú. NetEase Games tích hợp tết vào trò chơi như trong Fantasy Westward Journey. Người chơi có thể tham gia các lễ hội ảo để thu thập vật phẩm chủ đề tết và thực hiện các nghi thức chúc tụng ảo. Baidu cũng ra mắt các khu vực Tết Nguyên đán ảo trong nền tảng Xirang Metaverse thu hút nhiều người tham gia.

Từ việc trao đi những lời chúc phúc bằng một cú chạm màn hình, đến việc trải nghiệm thông qua công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR), công nghệ đã trở thành một phần không thể thiếu trong phong tục đón năm mới. Có thể nói, dù hình thức thể hiện có thay đổi, ý nghĩa văn hóa và tinh thần của ngày tết sum vầy và hy vọng vẫn được duy trì và phát triển mạnh mẽ qua từng thế hệ, trong mọi cộng đồng.

PHƯƠNG NAM