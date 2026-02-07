Mỹ và Iran có thể tiếp tục đàm phán về hạt nhân

Theo CNN, các phái đoàn của Mỹ và Iran đã kết thúc vòng đàm phán gián tiếp tại Oman vào ngày 6-2. Đây là vòng đàm phán đầu tiên giữa hai bên kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Cộng hòa Hồi giáo Iran vào mùa hè năm 2025.

Thành phố Muscat, nơi đang diễn ra các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ. Ảnh: actu.orange.fr

Truyền thông Iran cho biết hội nghị kết thúc với “thiện chí tiếp tục đối thoại” nhưng không nêu rõ thời điểm diễn ra vòng tiếp theo.

Theo tin trên, trong giai đoạn đầu tiên, phái đoàn Iran do Ngoại trưởng Seyed Abbas Araghchi dẫn đầu đã trình bày kế hoạch mong muốn của Tehran với Ngoại trưởng Oman Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Albusaidi.

Sau đó, phía Oman đã chuyển kế hoạch này tới nhóm đàm phán của Mỹ do đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff dẫn đầu.

Trong giai đoạn thứ hai, phản hồi của phái đoàn Mỹ đối với đề xuất của Tehran sẽ được chuyển lại cho phía Iran. Các cuộc đàm phán gián tiếp tập trung vào việc chuẩn bị cơ sở cho việc nối lại cuộc đàm phán ngoại giao và kỹ thuật về các vấn đề hạt nhân của Iran.

HUY QUỐC