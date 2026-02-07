Mỹ trừng phạt Iran sau đàm phán hạt nhân

Theo tờ Political, chỉ vài giờ sau khi kết thúc đàm phán, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm kìm hãm hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi dẫn đầu đoàn đàm phán Iran tại Oman. Ảnh: XINHUA

Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott ra tuyên bố nhấn mạnh, Tổng thống Donald Trump quyết tâm kiềm chế hoạt động xuất khẩu dầu và hóa dầu của Iran, trong khuôn khổ chiến dịch gây sức ép tối đa của Chính phủ Mỹ.

Theo ông Tommy Pigott, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ yêu cầu phong tỏa mọi giao dịch với 14 con tàu bị cáo buộc vận chuyển dầu mỏ của Iran, trong đó có các phương tiện treo cờ Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ còn tuyên bố trừng phạt 15 thực thể và 2 cá nhân.

Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã đưa ra những đánh giá lạc quan về kết quả cuộc gặp gián tiếp tại Oman ngày 6-2.

Ông Abbas Araghchi coi đây là một bước khởi đầu tốt đẹp và cho biết tiến trình thương lượng diễn ra trong bầu không khí tích cực. Sau đàm phán, cả hai quốc gia sẽ tiến hành tham vấn nội bộ trước khi thống nhất thời điểm cho vòng thảo luận tiếp theo.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Araghchi cũng khẳng định, cuộc đàm phán ngày 6-2 chỉ tập trung vào vấn đề hạt nhân, Tehran không thảo luận bất kỳ chủ đề nào khác” với Washington.

