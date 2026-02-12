Nga lên kế hoạch viện trợ dầu mỏ cho Cuba

Theo hãng tin Tass, Đại sứ quán Nga tại Cuba cho biết nước này đang lên kế hoạch cung cấp một lô dầu và các sản phẩm dầu mỏ cho Cuba dưới hình thức viện trợ nhân đạo, trong bối cảnh quốc đảo Caribbean này đối mặt với tình trạng khẩn cấp do thiếu hụt nhiên liệu.

Máy bay của hãng Nordwind Airlines. Ảnh: NORDWIND AIRLINES

Tình hình năng lượng tại Cuba diễn biến phức tạp kể từ đầu năm 2026, sau khi nguồn cung từ Venezuela bị gián đoạn do sự kiện quân đội Mỹ bắt Tổng thống Nicolas Maduro ngày 3-1. Sức ép lên nền kinh tế Cuba tiếp tục gia tăng khi Washington ký sắc lệnh hành pháp vào ngày 29-1, cho phép áp thuế đối với các quốc gia cung cấp dầu cho Cuba.

Trước thực trạng này, Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsia) thông báo những khó khăn trong việc tiếp nhiên liệu đã buộc hai hãng hàng không Rossiya Airlines và Nordwind Airlines phải điều chỉnh lịch bay tới Cuba.

Rosaviatsia cho biết Rossiya Airlines sẽ chỉ thực hiện một số chuyến bay chiều về từ Havana và Varadero tới Moscow nhằm đảm bảo sơ tán các du khách Nga đang có mặt tại Cuba.

PHƯƠNG NAM