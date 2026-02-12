Tiết lộ về nghi phạm xả súng tại Canada

Theo Đài phát thanh và truyền hình CBC, Cảnh sát Canada xác nhận có 9 người thiệt mạng trong vụ xả súng tại Trường Trung học Tumbler Ridge, tỉnh bang British Columbia, trong đó có cả nghi phạm.

Địa điểm xảy ra vụ xả súng. Ảnh: AL JAZEERA

Chính phủ Canada cũng ra lệnh treo cờ rủ trên toàn quốc để tưởng niệm các nạn nhân xấu số. Vụ tấn công cũng khiến 25 người bị thương. Phần lớn nạn nhân là học sinh sinh năm 2012-2013.

Nghi phạm được xác định là Jesse Van Rootselaar, 18 tuổi, cựu học sinh của trường và đã bỏ học. Cảnh sát thu giữ tại hiện trường một khẩu súng trường và một khẩu súng ngắn đã được cải biến. Giới chức cho biết nghi phạm đã tự sát sau khi gây án.

Nghi phạm Jesse Van Rootselaar. Ảnh: EL LITORAL

Thông tin điều tra ban đầu cho thấy trước khi tới trường, nghi phạm bị cáo buộc đã sát hại mẹ và em trai tại nhà riêng. Hiện vẫn chưa rõ động cơ gây án. Cảnh sát cho biết nghi phạm từng gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần và từng nhiều lần bị lực lượng chức năng tới nhà xử lý các cuộc gọi khẩn cấp. Giấy phép sử dụng súng trước đây của Van Rootselaar đã hết hạn.

Thủ tướng Canada Mark Carney đã yêu cầu treo cờ rủ trong 7 ngày tại Đồi Quốc hội và tất cả các tòa nhà liên bang trên toàn quốc. Ông Mark Carney cũng hủy toàn bộ lịch trình làm việc để tập trung xử lý thảm kịch.

Các vụ xả súng trong trường học xảy ra tương đối hiếm tại Canada, thảm kịch lần này được xếp vào một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất lịch sử nước này.

PHƯƠNG NAM