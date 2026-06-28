Tổng thống Serbia tuyên bố sẽ từ chức

Ngày 27-6, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic tuyên bố sẽ từ chức trong vài tuần tới, đồng thời kêu gọi tổ chức bầu cử tổng thống, bầu cử Quốc hội trước thời hạn.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic. Ảnh: TASS

Theo CNN, Tổng thống Vucic đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh biểu tình chống tham nhũng kéo dài hơn một năm qua tiếp tục gia tăng.

Phát biểu tại một cuộc mít tinh ủng hộ chính phủ ở thủ đô Belgrade, ông Vucic cho biết chỉ giữ cương vị tổng thống thêm vài tuần trước khi từ chức và sẽ hỗ trợ đảng Tiến bộ Serbia (SNS) giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới. Tuy nhiên, ông chưa nêu thời điểm chính thức rời nhiệm sở và giải tán Quốc hội, mở đường cho tổ chức bầu cử trước thời hạn.

Tổng thống Vucic và SNS đã cầm quyền tại Serbia trong 13 năm. Theo hiến pháp Serbia, nhiệm kỳ tổng thống thứ hai và cũng là nhiệm kỳ cuối cùng của ông sẽ kết thúc vào giữa năm 2027.

Biểu tình bùng phát ở Serbia sau vụ sập mái che ga đường sắt ở thành phố Novi Sad hồi tháng 11-2024, khiến 16 người thiệt mạng. Lực lượng đối lập cho đây là hậu quả của quản lý yếu kém và tham nhũng trong các dự án xây dựng.

Tổng thống Vucic nhiều lần cáo buộc các nhóm biểu tình tìm cách phá hoại đất nước, cấu kết với các thế lực nước ngoài, đồng thời cam kết đẩy mạnh chống tham nhũng và cải thiện an sinh xã hội.

Serbia hiện là ứng cử viên gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và có quan hệ chặt chẽ với Nga, Trung Quốc.

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KHÁNH MINH