Tổng Thư ký Liên hợp quốc: Những đóng góp, sáng kiến đã trở thành “thương hiệu” của Việt Nam

Chiều 25-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres chiều 25-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, ủng hộ và hợp tác với LHQ là truyền thống của Việt Nam. Giai đoạn tới, Việt Nam sẽ tăng cường đóng góp hơn nữa cho hoạt động của LHQ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn ủng hộ chủ nghĩa đa phương với LHQ, giữ vai trò trung tâm, thúc đẩy tuân thủ Hiến chương LHQ, luật pháp quốc tế và việc tổ chức Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ này.

Thủ tướng đề xuất LHQ và Việt Nam tăng cường hợp tác theo các thứ tự ưu tiên. Thứ nhất, trong ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng, Việt Nam đề nghị LHQ hỗ trợ tiếp cận tài chính khí hậu ưu đãi, chuyển giao công nghệ sạch thế hệ mới và nâng cao năng lực ứng phó.

Thứ hai, LHQ tiếp tục thúc đẩy cải cách cấu trúc tài chính quốc tế, huy động hiệu quả ODA và vốn tư nhân, khuyến khích chuyển đổi số phục vụ phát triển bao trùm, và tăng cường huy động nguồn lực cho Việt Nam để đẩy nhanh thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Thứ ba, trước các diễn biến phức tạp gần đây trong đời sống quốc tế, cộng đồng quốc tế cần tiếp tục phát huy vai trò trung tâm của LHQ, đề cao vai trò của Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế, tăng cường đoàn kết quốc tế để giải quyết các thách thức toàn cầu cũng như các cuộc xung đột ở các khu vực.

Tổng Thư ký António Guterres chúc mừng Việt Nam đăng cai thành công Lễ mở ký Công ước của LHQ về chống tội phạm mạng, minh chứng mới nhất cho vai trò và đóng góp nổi bật của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương. Những đóng góp, sáng kiến đã trở thành “thương hiệu” như trong các lĩnh vực gìn giữ hòa bình, thúc đẩy phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu và hợp tác Nam - Nam.

Tổng thư ký LHQ đặc biệt đánh giá cao vai trò, vị thế và sự tôn trọng của cộng đồng quốc tế dành cho Việt Nam, xuất phát từ lịch sử cũng như thành công hiện nay của Việt Nam trong việc thực hiện những lý tưởng mà LHQ theo đuổi về hòa bình, an ninh, phát triển và phẩm giá con người...

Tổng Thư ký LHQ khẳng định rất trông đợi và tin tưởng Việt Nam phát huy vai trò, vị thế, uy tín đó để đóng góp vào xây dựng cấu trúc quan hệ quốc tế mới, nhất là trong bối cảnh đời sống chính trị quốc tế diễn biến nhanh và phức tạp hiện nay.

Tổng Thư ký bày tỏ mong muốn Việt Nam đưa ra những cam kết khí hậu mạnh mẽ hơn cũng như tham gia các nỗ lực của LHQ về ngoại giao phòng ngừa, trung gian hòa giải, ngăn ngừa xung đột...

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ tin tưởng rằng với nỗ lực và quyết tâm chung, quan hệ Việt Nam - LHQ sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân Việt Nam, vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững và tiến bộ trên toàn thế giới...

PHAN THẢO